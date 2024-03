No Riacho Grande, prefeito Orlando Morando entrega a 63ª Praça-Parque de São Bernardo

A expansão do programa Praça-Parque da Prefeitura de São Bernardo registrou neste domingo (3/3) a abertura de mais um espaço dentro deste modelo, totalizando 63 unidades na cidade. Desta vez, o prefeito Orlando Morando inaugurou a nova unidade situada na Rua Mafra, no Riacho Grande, em um local próximo ao Parque Municipal do Estoril. Na companhia da esposa, a deputada estadual Carla Morando, vereadores, autoridades e moradores da região, o chefe do Executivo municipal confirmou a execução completa das obras com um investimento de R$ 600 mil, cuja estrutura oferece gramado sintético, academia ao ar livre e espaço de lazer, além de gradil.

O projeto foi viabilizado em um local anteriormente sem utilização, criando uma ampla área de lazer e esporte de aproximadamente 600 metros quadrados.

“É um modelo aprovado em São Bernardo, que vem proporcionando muita diversão, alegria e bem-estar para todos. Vamos seguir recuperando esses espaços e garantindo que em cada um haja muito esporte para a população, que também cuida do espaço”, destacou o prefeito, ao entregar as chaves da nova Praça-Parque para a moradora Rubiana Nunes, responsável pelo horário de funcionamento do espaço.

Em todas as unidades do município, as condições de abertura do local ficam sob responsabilidade dos moradores das proximidades, assegurando o melhor uso e zeladoria do equipamento.

“Foi um importante desafio nesta região trabalhar para este espaço, uma vez que deixou próximo da população muitas atividades de lazer e esporte”, comentou o secretário de Serviços Urbanos, Marcos Cayres, responsável pelo projeto.

PRAÇA-PARQUE – Desde 2017, o programa de praças-parques já contabiliza 63 unidades inauguradas em bairros como Assunção, Jardim Silvina, Parque Bandeirantes, Jardim Cláudia, Baeta Neves, Vila Euro, Centro, Rudge Ramos, Jerusalém, Vila Ferreira, Jardim Calux, dos Casa, Taboão, Jordanópolis, Ferrazópolis, entre outros.

ACEITAÇÃO – Na avaliação dos moradores do entorno ao espaço, a implantação da unidade foi bem aceita pela comunidade. Moradora há 19 anos da região, a depiladora Valéria Lopes Silva, 54 anos, reforçou a importância da praça. “Meus netos já estão brincando no playground. Esperávamos por um local assim que trouxesse este tipo de lazer para as famílias”, afirmou.

Para a dona de casa Simone Parralego, 51 anos, a chegada do novo equipamento proporciona mais acolhimento a todos. “Ficou um lugar ótimo em que todos possam trazer seus filhos e netos, ficando à vontade no descanso da praça”, disse.