No réveillon de Copacabana, veja o que você pode levar e o que não pode

Para garantir a segurança do público durante a virada do ano na icônica Praia de Copacabana, todos os participantes da festa devem passar por pontos de inspeção estabelecidos pela Polícia Militar (PM). As barreiras de revista terão início às 8h do dia 31 de dezembro, quando a movimentação em direção à celebração se intensificará.

A tenente-coronel Cláudia Moraes, porta-voz da PM, informou que os pontos de revista contarão com detectores de metais. Assim, objetos que possam ser utilizados como armas, como tesouras e canivetes, serão estritamente proibidos. “Qualquer item que represente risco à segurança dos presentes será barrado”, enfatizou Moraes.

As revistas ocorrerão em pórticos que serão montados em 16 ruas adjacentes à Avenida Atlântica, enquanto as demais transversais ficarão fechadas ao trânsito de pedestres. É importante que os frequentadores estejam cientes dos itens que não serão permitidos no evento.

Itens proibidos

Garrafas e objetos de vidro;

Substâncias tóxicas e drogas ilícitas;

Armas de fogo e armas brancas;

Guarda-chuvas;

Objetos pontiagudos ou cortantes;

Fogos de artifício e dispositivos incendiários;

Skates, bicicletas e outros veículos;

Bastões de selfie;

Bandeiras e cartazes publicitários;

Drones.

Itens permitidos

Alimentos industrializados lacrados;

Frutas cortadas em embalagens flexíveis;

Sanduíches em embalagens zip-lock;

Capa de chuva;

Carregador portátil;

Dinheiro;

Pochete antifurto;

Bebidas em garrafas plásticas.

Além disso, estima-se que o Réveillon em Copacabana deve atrair cerca de 2,5 milhões de pessoas, reforçando a necessidade das medidas de segurança. Para aqueles que desejam acessar a praia para as festividades, as seguintes vias estarão abertas:

Rua Aurelino Leal

Rua Anchieta

Avenida Princesa Isabel (em ambas as pistas)

Rua Belford Roxo

Rua Ronald de Carvalho

Rua Duvivier

Rua Hilario de Gouveia

Rua Siqueira Campos

Rua Figueiredo de Magalhães

Rua Constante Ramos

Rua Xavier da Silveira

Rua Miguel Lemos

Rua Sá Ferreira

Rua Francisco Sá

Rua Rainha Elizabeth

Rua Francisco Otaviano

A organização pede aos frequentadores que cheguem cedo e respeitem as normas estabelecidas para uma festa segura e agradável.