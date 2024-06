No Rally Jalapão, UTV Can-Am Maverick R vence primeira prova em solo nacional

O UTV Can-Am Maverick R venceu neste sábado (22/6) a primeira prova de rally em solo nacional. Conduzido pelo piloto Deninho Casarini, ao lado do navegador Breno Resende, o veículo off-road novidade da marca canadense foi o mais rápido no Rally Jalapão 2024, que teve fim em Palmas (TO) após quatro dias de disputas e 1270 quilômetros de percurso, sendo 840 de trechos cronometrados. A prova foi válida como a terceira do calendário do Brasileiro de Rally Raid 2024.

“Estou muito feliz por ser o primeiro piloto a ganhar com o Can-Am Maverick R no Brasil. Esse UTV tem uma superiodade impressionante”, afirma Casarini.

“Andamos com consistência todos os dias. Tenho muito orgulho de representar a Can-Am, quando estou dentro de uma especial piloto com o coração, o foco é total para a vitória. A Can-Am está de parabéns, não dá para acreditar o que eles construíram. Um sonho, uma perfeição e um tanque de guerra indestrutível, esse é o resumo do Can-Am Maverick R”, continua Casarini.



Com potência de 240 HP, o novo UTV da Can-Am traz motor turbo 1.0 de três cilindros. O design com cockpit centrado no piloto e a transmissão de dupla embreagem com sete velocidades de alto desempenho são outros recursos da máquina de maior potência e suspensão inovadora no segmento de UTVs.

O novo modelo também confirmou o título da categoria UTV Over Pro, com o piloto Reinaldo Varela, campeão do Rally Dakar em 2018, e o navegador Tulio Taniguchi. “O Can-Am Maverick R foi um espetáculo na prova, já mostrou que veio para ser campeão”, disse Varela.

Domínio nos UTVs – Os UTVs da Can-Am dominaram oito dos 10 primeiros lugares na classificação geral dos UTVS. Além de Casarini, na primeira posição, e Varela, que fechou os resultados acumulados em sexto lugar, com o novo Can-Am Maverick R, outras seis posições tiveram os veículos da marca canadense – mais especificamente o consagrado modelo Can-Am Maverick X3.

Resultado UTVs – Rally Jalapão / 3ª prova Brasileiro de Rally Raid 2024 (três primeiros da geral)

1 – #112 – Deninho Casarini / Breno Resende – 09:44:43.74 – Can-Am Maverick R

2 – #133 – Filipe Rocha / Leo Magalhães – 10:05:59.17 – Can-Am Maverick X3

3 – #126 – Jorge Wagenfuhr / Humberto Wagenfuhr – 10:12:34.95 – Can-Am Maverick X3

Sobre a BRP – A BRP é líder global no segmento de veículos de esportes motorizados, sistemas de propulsão e embarcações construídos em mais de 80 anos de engenhosidade e foco intenso no consumidor. O portfólio de líderes da indústria e produtos distintos da BRP proporciona aventuras e experiências em diferentes playgrounds, incluindo motos de neve Ski-Doo e Lynx, motos aquáticas e pontoons Sea-Doo, veículos on e off-road Can-Am, embarcações Alumacraft e Quintrex, pontoons Manitou e sistemas de propulsão marítima, bem como motores para karts e aeronaves recreativas.

A BRP completa as suas linhas de produtos com um negócio dedicado de peças, acessórios e vestuário para aprimorar totalmente a experiência de pilotagem. Comprometida com o crescimento responsável, a BRP está desenvolvendo modelos elétricos para suas linhas de produtos existentes e explorando novas categorias de produtos de baixa tensão e assistência humana.

A BRP possui matriz em Quebec, no Canadá, e vendas anuais de CA$ 10 bilhões em mais de 130 países, com força de trabalho global composta por mais de 23 mil pessoas motivadas e habilidosas. No Brasil, o grupo possui ampla cobertura nacional por meio de 73 revendedores em todas as regiões e estados, capacitados a proporcionar a melhor experiência aos clientes na venda de veículos, peças, acessórios e serviços.