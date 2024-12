No primeiro dia do verão, são esperadas chuvas intensas em boa parte do país

Uma nova área de baixa pressão que se formou na região Sul do Brasil está prevista para provocar chuvas em várias partes do país, trazendo a expectativa de um verão marcado por precipitações superiores à média histórica.

Com a chegada do verão, que inicia oficialmente às 6h20 deste sábado (21), o primeiro fim de semana da estação promete ser marcado por temporais em diversas regiões brasileiras. De acordo com especialistas, este padrão deve se repetir ao longo dos próximos meses.

No primeiro dia do verão, são esperadas chuvas intensas no Sudeste, Centro-Oeste e em áreas do Sul. O site Climatempo apontou que os estados mais afetados devem incluir:

Paraná (norte)

São Paulo

Rio de Janeiro

Minas Gerais

Goiás (sul)

Mato Grosso (sul)

Mato Grosso do Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que algumas dessas regiões podem receber até 100 milímetros de chuva, acompanhadas por ventos que podem atingir velocidades de 100 km/h.

Fábio Luengo, meteorologista da Climatempo, esclareceu que a formação de uma área de baixa pressão ao largo da costa do Rio Grande do Sul é o que dará início a uma frente fria que se deslocará em direção ao Sudeste no sábado.

No Norte, a atenção se volta para as chuvas no Amazonas. Embora a precipitação tenha sido frequente na região, as tempestades têm se apresentado de maneira isolada. Contudo, durante o fim de semana, a expectativa é de que os temporais sejam mais abrangentes.

À medida que o domingo se aproxima, a intensidade das chuvas deve diminuir nas áreas centrais e sul do Brasil. A frente fria continuará seu avanço, concentrando instabilidades principalmente no norte do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, com possibilidades de impacto também em Goiás e no Distrito Federal.

As temperaturas tendem a se apresentar mais amenas no domingo, especialmente no Sudeste, apesar da redução na intensidade das chuvas.

A previsão para esta temporada de verão indica que as chuvas devem ser abundantes e acima da média na maior parte do território nacional. O Climatempo destaca as seguintes tendências:

Aumento na formação de corredores de umidade entre as regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste, promovendo instabilidades climáticas. Há também a possibilidade da formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS) ao longo da estação.

Pancadas volumosas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e partes do Nordeste.

Aumento nas temperaturas no Sul e em algumas áreas do Norte, com picos ocasionais acima da média.

Nuvens densas e chuvas frequentes, dificultando a ocorrência de ondas de calor extremas pelo país.

A ZCAS e a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT), sistemas meteorológicos essenciais durante o verão e outono, deverão ser fatores cruciais para o aumento das chuvas nesta estação. Enquanto grandes volumes são esperados nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, além de partes do Norte e Nordeste, o Sul poderá enfrentar um cenário diferente com chuvas menos regulares.

A previsão indica que essa estação não deverá ser caracterizada por ondas severas de calor como nos verões anteriores. A região Sul é uma das poucas que pode experienciar ondas de calor localizadas durante o verão.