No Planalto, Flávia Morando traça plano de descentralizar Fábrica de Cultura

A candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, destacou, em caminhada nesta terça-feira (17/9) pelo comércio da Avenida Álvaro Guimarães, no Planalto, a proposta de descentralizar os serviços da Fábrica de Cultura, em plano que visa fomentar a inovação, tecnologia e economia criativa na cidade. A atividade de campanha da postulante ao Paço foi realizada, durante o horário do almoço, ao lado do prefeito Orlando Morando, acentuando a importância da continuidade da gestão por mais avanços em diversas áreas.

A medida idealizada por Flávia envolve a implantação de polos da Fábrica de Cultura espalhados pelos principais bairros, afastados da região central, levando à população cursos gratuitos do equipamento. Essa iniciativa trata da efetiva ampliação da abrangência do programa, que funciona em São Bernardo dentro da plataforma 4.0, em convênio firmado com o governo do Estado. Inserido no plano de governo, o novo projeto contempla ações já trabalhadas na unidade fixa e experiências no setor de inovação tecnológica.

“Mais um dia de atividade importante, acompanhada hoje do prefeito Orlando Morando, que revolucionou a nossa cidade no período de oito anos. Desta vez, estivemos no Planalto, onde pudemos detalhar algumas de nossas propostas para seguir essa transformação, como a descentralização da Fábrica de Cultura, que vai beneficiar milhares de pessoas. Registramos aqui uma boa interação com os moradores. Aliás, a cada dia, a recepção e o carinho à nossa campanha têm sido especiais. Agradeço a todos os munícipes e comerciantes pela atenção nesta caminhada”, frisou Flávia Morando.

São atendidas, atualmente, cerca de 480 mil pessoas por ano na Fábrica de Cultura, sendo aproximadamente 40 mil por mês. Seguindo as diretrizes da unidade, a ideia é conectar a cultura e a criatividade para indicar caminhos para desenvolver o potencial da economia criativa, possibilitando alternativas para o empreendedorismo e contribuindo para o desenvolvimento econômico do município. Além de Flávia e do prefeito, a agenda contou com as presenças dos candidatos a vereador Ramos de Oliveira, Professora Pardim, Dr. Vinicius e Mari Santana.

POLOS DA FÁBRICA – O modelo projetado pela prefeiturável Flávia Morando não abrange a construção de novos prédios. O plano prevê a otimização de espaços públicos já existentes, a exemplo de salas de EMEBs, descentralizando unidade sinônimo de sucesso na cidade. São Bernardo abriga a 1ª unidade 4.0 da Fábrica de Cultura no Estado, em funcionamento desde 2020. O equipamento já ofereceu mais de 300 cursos para capacitação de jovens de 10 a 24 anos em situação de vulnerabilidade social. Entre as atividades estão cursos de criação de games, drones, laboratório de criação (maker), robótica, artes visuais, teatro e violão.