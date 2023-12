No Pisa, alunos de Etecs superam média de países da OCDE em Leitura

Alunos de Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) obtiveram médias iguais ou superiores às de estudantes de países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa). A comparação dos resultados dos dois grupos mostra que o desempenho dos alunos do Centro Paula Souza (CPS) supera diversos países em Leitura, além de ser semelhante em Matemática.

No início de dezembro, a OCDE divulgou os resultados do Pisa, que avalia os conhecimentos de jovens de 15 anos de vários países em Matemática, Leitura e Ciências. A prova foi realizada em 2022. Esses dados são comparáveis ao Pisa for Schools (Pisa-S), no qual as Etecs foram avaliadas em 2021.

A análise dos resultados mostra que a média dos alunos das Escolas Técnicas em Leitura é 515, enquanto a dos países da OCDE na mesma competência é 476 e a do Brasil, 410.

Se comparado o desempenho das Etecs ao de cada país, é possível observar que 27 Escolas Técnicas ficam entre as 40 melhores posições em Leitura. Três Etecs da Capital – Guaracy Silveira; São Paulo, conhecida como Etesp; e Irmã Agostina – têm resultado superior ao de Singapura, o país mais bem colocado do mundo. Além disso, 17 Etecs estão à frente do Japão, por exemplo.

Em Matemática, estudantes das Escolas Técnicas alcançaram a mesma média dos países da OCDE: 472, superando a brasileira, que é 379. Na comparação com outras nações, vemos que 11 unidades do CPS estão entre as 30 melhores posições. A Etesp, por exemplo, teve desempenho superior ao do Japão e da Coreia do Sul.

Já em Ciências, enquanto os integrantes da OCDE têm média 485, a das Etecs é 479 e a do Brasil, 403. Dentre as 40 melhores posições no mundo, se destacam 14 Etecs.

Edições anteriores

Em 2017, quatro Etecs participaram do Pisa-S a convite da Fundação Lemann. Já em 2019, alunos de 30 Etecs foram avaliados, mesmo número de 2021. O Pisa trabalha com resultados nacionais para obter um panorama do sistema de ensino de cada país, enquanto a versão para escolas (Pisa-S) faz um retrato específico de uma determinada instituição.

Conheças as médias das Etecs em Matemática, Leitura e Ciências:

40 melhores posições em Leitura

30 melhores posições em Matemática

40 melhores posições em Ciências