No mês do Orgulho LGBT+, terminais da EMTU recebem ações sobre diversidade de gênero

A EMTU e a ONG Instituto Vida Nova promovem nesta quinta-feira (6/07) uma ação em apoio ao mês do Orgulho LGBT+ no Terminal Metropolitano Taboão, em Guarulhos, para conscientizar a população sobre o respeito à diversidade de gênero e orientações sexuais.

A equipe de voluntários da ONG atuará junto aos passageiros alertando para o combate à homofobia e distribuindo kits informativos. A ação também chamará a atenção para a quebra de paradigmas e estigmas na promoção à saúde, principalmente para a importância da prevenção do HIV e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST).

A ideia é reforçar as medidas de prevenção e combater o preconceito e discriminação às pessoas com HIV/Aids. Além da distribuição gratuita de preservativos, será apresentada aos passageiros a “Mandala de Prevenção”, material didático que reúne um conjunto de intervenções estratégicas para que as pessoas possam se proteger de ISTs e reduzir riscos.

No Dia Internacional do Orgulho LGBT+, 28 de junho, os voluntários da ONG Instituto Vida Nova vão promover a mesma ação no Terminal Cecap, também em Guarulhos.

Instituto Vida Nova Integração Social Educação e Cidadania – É uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, de natureza filantrópica sem fins lucrativos, com experiência desde 2000 em prevenção e assistência às populações em situação de maior vulnerabilidade para Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV/Aids e hepatites vira