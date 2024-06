No mês de junho o evento Noite Animal será realizado em dois sábados

Em junho, as edições do “Noite Animal” no Zoológico de São Paulo serão em duas datas, nos dias 8 e 22. Durante o passeio os visitantes vão contar com experiências sensoriais como ouvir os sons produzidos pelos animais durante a noite no Zoo e ainda conhecer mais sobre o comportamento das espécies que preferem explorar seu território após o pôr do sol.

O local conta com estacionamento e aluguel de carrinhos para transporte de crianças. Durante o percurso educadores ambientais realizam mediação nos recintos e contam curiosidades sobre o comportamento das espécies. O Zoológico de São Paulo tem uma área com mais de 450 mil metros quadrados de Mata Atlântica, abriga cerca de 2.100 animais e 220 espécies entre exóticas e nativas.

A visita começa às 18h30, com entrada permitida até 19h30. Já o serviço de alimentação funciona até às 22h30. O ingresso pode ser adquirido online ou no dia, direto na bilheteria por R$79,90. E quem estiver passeando pelo parque durante o dia, pode aproveitar e garantir o ingresso promocional do Noite Animal por R$ 49,90. Viva essa experiência única em São Paulo.

Serviço:

Evento Noite Animal

Data: 8 e 22 de junho

Horário: 18h30 (entrada permitida até 19h30)

Ingresso: R$79,90 (*consulte regras no site)

Site: https://zoologico.com.br/atracoes/