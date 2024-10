No mês das crianças, Procon-SP lança cartilha para o ‘Pequeno Consumidor’

Com o propósito de conscientizar as novas gerações sobre os princípios e os valores do Código de Defesa do Consumidor, neste mês em que se comemora o Dia das Crianças, o Procon-SP está lançando a cartilha ‘Pequeno Consumidor’. Esta iniciativa é da área de Estudos e Pesquisas da Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor, que desenvolve conteúdo relacionado às relações de consumo para os mais diversos grupos sociais.

Com informações em linguagem direcionada ao público infantil, o material já está disponível para download no site da Fundação.

Ao todo, são 16 páginas que explicam os direitos dos consumidores na compra de um produto e na contratação de um serviço, a definição de quem é o consumidor e o fornecedor. Ilustrações concebidas com auxílio de ferramentas de inteligência artificial (IA) e textos com uma abordagem de fácil compreensão para público infantil, vão ao encontro de uma didática apropriada a este público.

Também consta na cartilha breves conceitos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e a importância do consumo sustentável: como evitar o desperdício de água, a colaboração com a reciclagem de resíduos e a economia de energia elétrica.

Pela internet, a cartilha pode ser utilizada pela população de modo fácil e lúdico. Por sua vez, ela também será distribuída em atividades do Procon-SP voltadas às crianças, como a Biblioteca Animada e o Teatro de Fantoches. Também estará disponível para educadores que participarem do projeto Saber Consumir, que estejam interessados em utilizar o material em salas de aula.