No Mês da Mulher, Prefeitura debate sobre machismo com servidores do CDP Diadema

Visando o enfrentamento às violências contra mulheres, a Secretaria de Segurança Cidadã da Prefeitura de Diadema, por meio do Serviço de Mediação de Conflitos e do Projeto DIAMAR – Diálogos Masculinos Restaurativos, promoveu, dia 13, encontro com 20 servidores homens que trabalham no CDP (Centro de Detenção Provisória) do município. O tema da sensibilização foi “Qual é o papel dos homens no enfrentamento às violências contra as mulheres?”

“Infelizmente, o Brasil é o quinto país do mundo em número de feminicídios e é também o lugar no qual mais se matam pessoas LGBT+. Queremos investir na mudança dessa triste situação, para tanto, a Prefeitura segue promovendo a cultura de paz, juntamente com parceiros como o CDP Diadema e outros”, explicou o secretário municipal de Segurança Cidadã, Deivid Couto.

A sensibilização integra uma série de ações educativas do Mês da Mulher em Diadema e foi conduzida pelo coordenador do Projeto DIAMAR, Reginaldo Bombini. Servidor da Prefeitura de Diadema, ele também é especialista em Mediação de Conflitos, Segurança Pública e Cidadania, Direitos Humanos, Violência Doméstica, Gênero e Sexualidade e Justiça Restaurativa.

O encontro educativo também contou com a participação da diretora do CDP de Diadema, Solange Alves Machado Rodrigues, e da chefe do Serviço Municipal de Mediação de Conflitos, Cida Campos.

Divulgação/CDP-Diadema

Segundo Reginaldo Bombini, o DIAMAR tem como finalidade dialogar e envolver os homens no enfrentamento ao machismo e às violências contra mulheres, não apenas deixando de praticar violências, mas também não se omitindo diante delas. “As violências machistas causam impactos trágicos na vida das mulheres, das pessoas LGBT+ e dos próprios homens também”, afirmou.

De acordo com o coordenador do Projeto DIAMAR, há muitos dados estatísticos que apontam e comprovam os danos que o machismo causa para os homens. Eis alguns: os homens representam a maior parcela de pessoas com abuso no uso de substâncias entorpecentes e dependência química; a maior parcela da população em situação de rua; a cada cinco casos de suicídio no mundo, quatro são homens; maioria esmagadora de homens (mais de 95%) entre os internados nas unidades de medida socioeducativa para adolescentes e da população encarcerada em presídios.

“A forma que aprendemos a ser homens, nossa identidade e performance (pensamentos, atitudes e comportamentos) têm feito muito mal para todo mundo, inclusive, para nós mesmos. É importante cuidarmos de nós, aprendermos formas mais saudáveis de performarmos nossas masculinidades e nos relacionarmos conosco, com as pessoas e o mundo à nossa volta. É uma questão de sobrevivência!”, destacou Reginaldo Bombini.

Homem: procure ajuda no DIAMAR

Para os homens que desejarem conhecer de perto o trabalho de promoção da igualdade de gênero e enfrentamento às violências contra mulheres, o Projeto DIAMAR está de portas abertas para recebê-los e combinar uma roda de conversa. Outro serviço da Prefeitura que também está à disposição dos homens que reconhecem e se incomodam com os privilégios e desigualdades machistas, é o GRHOM – Grupo Reflexivo de Homens que contribui para desconstruir e ressignificar a masculinidade.

SERVIÇO

Projeto DIAMAR – Diálogos Masculinos Restaurativos

Serviço de Mediação de Conflitos / Secretaria Municipal de Segurança Cidadã

Telefones: 4044-0255 ou 4044-0254

E-mail: mediacao.conflitos@diadema.sp.gov.br