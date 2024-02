No Mês da Mulher, Florestan Fernandes oferece serviços de beleza gratuitos em Diadema

Março é o Mês da Mulher e, para celebrar esse momento, a Fundação Florestan Fernandes, autarquia vinculada à Prefeitura de Diadema, vai oferecer diversos serviços às moradoras do município sempre aos sábados, das 9h às 16h, em diferentes locais.

Os eventos vão acontecer dia 2 de março, com a disponibilização dos serviços de design de sobrancelha e tranças; dia 9, com tranças e higienização facial; dia 16, com design de sobrancelha e tranças; e 23, com design de sobrancelha e tranças.

As ações acontecerão nesses sábados, respectivamente, nos bairros Serraria (Rua Guarani, 764 – Ref. Centro Cultural Serraria), Casa Grande (Rua Strauss, 26), Canhema (Rua Santa Cruz, alt. n° 632 ao 495) e Eldorado (Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 144), em parceria com as secretarias de Diadema, que também estarão presentes.

Os serviços voltados às mulheres que a Florestan vai oferecer em março são parte da programação especial preparada pela Prefeitura de Diadema para celebrar o Mês da Mulher. Dias 2, 9 e 16 de março essa ampla programação será ofertada das 9h às 14h. No dia 23 de março, das 13h às 18h.

Com muita cultura, prestação de serviços e lazer, a programação do ‘Empoderando as Mulheres Além das Fronteiras’ inclui stand-up com a humorista Ângela Dippe, a presença da atriz Cláudia Abreu – que fará monólogo sobre a escritora inglesa Virginia Wolf – e apresentação da cantora Mart’nália, entre muitas outras atrações.

Clara Ohtsuki, coordenadora geral do Centro de Inclusão Digital e Aprendizagem Profissional (CIDAP), instituição parceira da Fundação Florestan Fernandes, afirma que a iniciativa vai beneficiar também os alunos da autarquia. “Eles vão poder atuar, de forma voluntária, e terão a oportunidade de praticar seus conhecimentos teóricos adquiridos nas aulas. Inclusive atendendo moradoras com perfis diversos, enriquecendo suas experiências.”

A programação completa do Mês da Mulher de Diadema pode ser conferida no endereço eletrônico https://portal.diadema.sp.gov.br/cultura-prestacao-de-servicos-e-lazer-marcam-mes-da-mulher/ .