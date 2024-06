No Junho Lilás, SP incentiva campanha para testes do pezinho ampliados desde 2023

Neste Dia Nacional do Teste do Pezinho, 6 de junho, e ao longo de todo o mês, a Prefeitura de São Paulo participa da campanha Junho Lilás ressaltando a importância desse exame que é capaz de descobrir até 50 doenças genéticas, congênitas, infecciosas, erros inatos do metabolismo e da imunidade e assim evitar danos relacionados ao desenvolvimento neuropsicomotor, sequelas, internações e mortes.

Ao longo de 2023 e durante o primeiro trimestre de 2024, foram triados 103.842 bebês e realizados 623 mil testes na capital. Obter o diagnóstico precoce para diversas doenças nos recém-nascidos é um protocolo consolidado nas maternidades públicas, nas casas de parto e para os bebês nascidos em domicílio na cidade de São Paulo.

Implementada em 1976 no Brasil, a triagem neonatal, conhecida popularmente como teste do pezinho, é capaz de detectar doenças logo ao nascimento e é oferecido gratuitamente na rede municipal de saúde da capital. O exame consiste na coleta de gotas de sangue do calcanhar do recém-nascido. Ele é realizado por meio de contrato da Secretaria Municipal de Saúde com o Instituto Jô Clemente (IJC), responsável pela testagem em todas as maternidades públicas da capital.

“Com a detecção precoce das doenças, antes mesmo das manifestações de sinais e sintomas, é possível prevenir o desenvolvimento das sequelas características dessas patologias, que podem ser graves e levar ao óbito”, ressalta a coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e do Adolescente da SMS, Athene Maria de Marco França Mauro. Ela lembra ainda que, uma vez que todas as etapas da Triagem Neonatal sejam seguidas de forma adequada é possível dar início ao tratamento precocemente, evitando o agravamento do quadro e possíveis sequelas.

Giselle Yuri Hayashi, coordenadora do Laboratório do Serviço de Referência em Triagem Neonatal (SRTN) do IJC, explica que todos os bebês devem realizar o teste antes de deixar a maternidade. “O ideal é que a coleta seja realizada após 48h de nascimento até o 5º dia de vida do bebê para garantir que, em caso de teste de triagem alterado e posteriormente confirmado, o tratamento seja introduzido dentro do tempo hábil de cada doença.”

No caso de partos domiciliares de pessoas residentes em São Paulo ou outros nos quais os bebês não fizeram o teste, os pais têm direito de solicitá-lo até 28 dias de vida do bebê. Para este caso, a coleta pode ser realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS); porém, se o bebê tiver mais que 28 dias de vida, a coleta deverá ser agendada no Instituto Jô Clemente.

Doenças detectadas

A SMS ampliou a triagem neonatal na capital a partir de 2020, passando de seis para 50 doenças detectadas. As doenças inicialmente incluídas eram fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito, fibrose cística, anemia falciforme e demais hemoglobinopatias, hiperplasia adrenal congênita e deficiência de biotinidase.

Com a ampliação da testagem, passaram a ser detectadas também patologias como deficiência de g6pd, galactosemia, toxoplasmose congênita, imunodeficiência combinada grave (scid); agamaglobulinemia, além de doenças diagnosticadas pela metodologia de espectrometria de massas em tandem (fase 1) que inclui imunodeficiência combinada grave por deficiência de adenosina desaminase, adrenoleucodistrofia ligada ao X e os defeitos da beta-oxidação.

A condição com maior número de diagnósticos a partir do teste do pezinho na capital é o hipotireoidismo congênito, uma doença que ocorre quando a glândula tireoide do recém-nascido não consegue produzir hormônios suficientes, o que pode impedir o seu desenvolvimento normal.

Quando o teste detecta alguma doença, o setor da Busca Ativa do Instituto Jô Clemente é acionado, sendo responsável pela localização do recém-nascido com alteração, orientação/sensibilização da família, agendamento de recoletas, exames confirmatórios, consultas e o monitoramento do comparecimento em todos os procedimentos necessários.

Capacitação de profissionais

O IJC é responsável também por ações como capacitação e sensibilização dos profissionais de saúde, monitoramento da qualidade e quantidade das amostras coletadas nos equipamentos, realização dos exames coletados, confirmação diagnóstica e pela Busca Ativa de responsáveis por crianças para as quais há necessidade de novos exames.

Em 2024, a 8ª edição da Campanha Junho Lilás do IJC traz o tema da Olimpíada de Paris. Batizada de “Pezinho de Ouro” e com slogans como “A jornada da vida começa pelos pés” e “Faça o Teste do Pezinho e seja medalhista de ouro nessa maratona de cuidados!”, a iniciativa tem o objetivo de abordar a jornada da vida do bebê, que começa nas primeiras horas após o nascimento, reforçando a importância do teste do pezinho, que auxilia no mapeamento dos obstáculos e traça rotas de uma vida mais plena e saudável.