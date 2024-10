No Guarujá deu Podemos

O ex-prefeito Farid Said Madi (Podemos), 60, foi eleito neste domingo (27) para um novo mandato em Guarujá, retornando ao cargo depois de um hiato de 16 anos e após três derrotas nas urnas e fora delas.

Ele foi eleito ao obter 55,38% dos votos válidos, ante os 44,62% de seu adversário, Raphael Vitiello (PP), 43, de acordo com dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), resultado que confirmou a vitória parcial obtida no primeiro turno (42,54% a 25,49%).

Na última segunda (21), o prefeito eleito compareceu a um debate da TV Santa Cecília, emissora local, utilizando um colete à prova de balas sob a camisa.

Ele, que só retirou a proteção antes de entrar no ar, já no camarim, é colega de partido do prefeito de Taboão da Serra, José Aprígio, que é candidato à reeleição e foi baleado no dia 18.

Farid governou Guarujá, na Baixada Santista, de 2005 a 2008, depois de ter sido eleito em 2004 pelo PDT com 40,77% dos votos válidos —a cidade, à época, não tinha 200 mil eleitores e, portanto, não havia a hipótese de ter segundo turno, o que explica a vitória com menos de 50% mais um dos votos.

Depois disso, colecionou insucessos nas eleições seguintes, até que obteve nova vitória neste domingo.

Ele tentou a reeleição em 2008, mas embora tivesse mantido percentual quase idêntico de votos válidos da vitoriosa eleição de quatro anos antes (40,80%), foi superado por Maria Antonieta de Brito (PMDB), com 52,12%, no primeiro pleito com possibilidade de um segundo turno —mas que foi resolvido ainda no primeiro.

Os dois políticos voltaram a se encontrar nas urnas em 2012, ano em que Antonieta foi reeleita no segundo turno, com 64,25% dos votos, ante os 35,75% de Farid.

Quatro anos depois, ele tentou concorrer, mas teve a candidatura indeferida pela Justiça Eleitoral por ter tido contas rejeitadas no período que governou o município, e indicou a esposa, Haifa Madi, que quase se elegeu —foi derrotada pelo ex-prefeito Valter Suman, que em 2012 tinha sido candidato a vice de Farid.

Após migrar para o Podemos, tentou se eleger deputado federal no pleito de dois anos atrás, sem sucesso.

A partir de 1º de janeiro de 2025, porém, voltará a governar Guarujá, município de 287.634 habitantes, conforme o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O vice-prefeito eleito é o vereador Toninho Salgado (Solidariedade), que está em seu terceiro mandato.

Já Vitiello atualmente é vereador, e tinha em sua coligação também PRD, Mobiliza, PSDB, Cidadania e Avante, uma sigla a mais que o prefeito eleito, que se coligou com MDB, DC, PSD e Solidariedade.

Ele foi eleito pela primeira vez pelo PSDB, em 2016, e reeleito quatro anos atrás, já no PSD. Também passou pelo PDT, pelo qual disputou as eleições à Câmara em 2004 e 2012.

Também disputaram a eleição em Guarujá e ficaram no primeiro turno Ronald Nicolaci (PL), terceiro lugar com 11,56% dos votos válidos, Pepe da City (PSB), 6,9%, Thaís Margarido (União Brasil), 6,61%, Claudio Fernando (Novo), 3,21%, Coronel Rogério (PRTB), 1,75%, Sidnei Aranha (PC do B), 1,46%, e José Manoel Ferreira Gonçalves (PSOL), 0,47%.