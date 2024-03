No feriado da Páscoa, Casa Museu Eva Klabin oferece programação gratuita

A Casa Museu Eva Klabin oferece uma programação com diferentes opções de atividades gratuitas para a Páscoa neste final de semana. Até domingo, o público terá a oportunidade de conhecer a exposição “Contratempo”, em que cinco artistas contemporâneos compartilham suas percepções sobre o tempo. O segundo andar da Casa Museu abriga obras significativas da produção recente dos artistas André Griffo, Diambe, Leila Danziger, Gilson Plano e Vivian Caccuri.

Outro destaque da programação é a Oficina Lúdica de Restauro. Com atividades gratuitas e divertidas, famílias podem participar das sessões aos sábados e domingos, até o dia 14 de abril, e descobrir como funciona a restauração e preservação de obras de arte, incentivando o olhar lúdico através do aprendizado prático. Removendo camadas de substâncias e resíduos de réplicas de quadros que compõem a seleção oficial da Casa Museu, o público pode praticar e explorar o trabalho do restauro, simulando as reais condições e dificuldades do processo. A oficina é coordenada pelo Programa de Educação da Casa e aberta para todas as idades.

De quarta a sábado, das 14h às 18h, os interessados assistem ao processo de retoque e de limpeza de quadros no Ateliê de Restauro, coordenado pelo professor Edson Motta Junior, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Edson explica que a partir desse processo é possível descobrir elementos e camadas escondidas nas peças, revelando novos detalhes e cores que podem ter se perdido ao longo dos anos. O ateliê não tem apenas o objetivo de informar o público sobre a realização destes processos, mas também busca valorizar a importância do restauro e da conservação no mundo da arte.

Além dessa programação especial com atividades práticas e abertas ao público, a Casa Museu Eva Klabin oferece visitas mediadas e gratuitas com duração de uma hora, de quarta a domingo ao longo de todo o ano. No passeio, os amantes de arte podem ter contato com a história de Eva Klabin e a relevância de seu acervo, reunido na casa em que a colecionadora morou de 1903 a 1991. O conjunto das mais de duas mil obras reúne uma impressionante seleção de quadros de todos os cantos do mundo, abrangendo um arco de tempo de cinco mil anos e uma grande variedade de movimentos culturais e artísticos.

Conheça as obras que serão restauradas no Ateliê de Restauro

Ao longo de três meses, será realizada a recuperação de cinco pinturas do acervo: Netuno e Anfitrite, de Hendrik Van Balen (c. 1575-1632); Galateia na beira do Rio, de Gabriel Metsu (c. 1629 – 1667); O Rapto de Europa, de Luca Giordano (c. 1675-1760); Apolo e Dafne, de Louis Silvestre (c. 1675-1760) e Cena Campestre, de Philips Wouverman (c. 1619-1668).

SERVIÇO:

Ateliê de restauro:

Dia: De quarta-feira a sábado, das 14h às 18h. Até final de maio.

Local: Casa Museu Eva Klabin (Av. Epitácio Pessoa, 2480 – Lagoa)

Entrada gratuita

Classificação livre

Oficina Lúdica de Restauro:

Dia: Sábados e domingos, das 15h às 16h. Até dia 14 de abril.

Local: Casa Museu Eva Klabin (Av. Epitácio Pessoa, 2480 – Lagoa)

Entrada gratuita

Classificação livre

Exposição ‘Contratempo’

Artistas: André Griffo, Diambe, Leila Danziger, Gilson Plano e Vivian Caccuri

Curadoria: Lucas Albuquerque

Período: Até 31 de março

Visitação: quarta a domingo, das 14h às 18h.

Bate-papo com artistas e convidados: quartas-feiras, das 18h às 20h30

Entrada gratuita

Classificação livre

Visitas Mediadas:

Quarta a domingo, das 14h às 18h.

Entrada gratuita

Classificação livre