No estádio Bruno José Daniel, Ramalhão cede empate contra o Ituano na Série A2

Na tarde deste sábado, no estádio Bruno José Daniel, em Santo André, o E. C Santo André, mesmo com um jogador a mais, empatou com o Ituano pelo placar de demonstrou 2 a 2. O resultado deixa, momentaneamente, o Ramalhão fora dos oito primeiros colocados do Campeonato Paulista da Série A2.

Rafael Milhorim e Alexiel foram os responsáveis pelos gols do Ramalhão, enquanto Nathan e Luiz Gustavo marcaram para a reação do Galo de Itu na partida.

Após este embate, o Santo André alcançou 12 pontos e ocupa a nona posição na tabela. Por outro lado, o Ituano, que teve Chico Elias como técnico interino após a demissão de Vinícius Munhoz, soma agora 14 pontos e se mantém firme na sétima posição do G-8.

O Santo André volta a campo na próxima quarta-feira, às 19h30, contra o São Bento, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Já a equipe de Itu, volta a campo na mesma quarta-feira, às 19h00, onde recebe o Oeste, no estádio Novelli Júnior.

Desdobramentos da Partida

Desde o início, o Ituano demonstrou uma postura ofensiva, com Neto Berola criando várias oportunidades. No entanto, foi o Santo André quem abriu o placar. Aos 27 minutos do primeiro tempo, após um cruzamento da direita, Rafael Milhorim apareceu sozinho na área e finalizou de cabeça para colocar sua equipe à frente.

A situação complicou para o Ituano logo no início do segundo tempo, quando Erik recebeu cartão vermelho por acumulação de faltas. Apesar da desvantagem numérica, a equipe visitante continuou pressionando. Porém, foi o Ramalhão que ampliou sua vantagem aos 34 minutos: Alexiel recebeu um passe preciso e, após um primeiro chute defendido pelo goleiro Jefferson Paulino, conseguiu marcar no rebote.

Nos instantes finais do jogo, o Ituano mostrou resiliência. Aos 44 minutos, Nathan diminuiu a diferença com um gol de cabeça em um escanteio bem executado. Apenas três minutos depois, Luiz Gustavo empatou a partida também de cabeça após cruzamento pelo lado esquerdo.

O empate não só demonstra a capacidade de reação do Ituano sob pressão como também representa uma oportunidade perdida para o Santo André se aproximar da zona de classificação para a próxima fase do torneio.