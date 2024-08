No Eldorado, Filippi destaca: Novo Hospital será o mais moderno do ABCD

A caminhada do prefeito Filippi, dos candidatos a vereador do grupo que defende a continuidade dos avanços de Diadema e da militância, pela região do Eldorado, foi repleta de carinho, afeto e esperança. A pauta da Saúde também dominou a agenda, principalmente pelos avanços do setor no bairro e pela construção do Novo Hospital Municipal, no Centro da cidade.

Mesmo com frio e uma garoa bem fina em partes do percurso, a acolhida ao prefeito Filippi e ao time do Tamo Junto Diadema foi bastante calorosa. Filippi percorreu cerca de 50 ruas no caminhão de som – a maioria asfaltada nesta gestão, que recapeou cerca de 200 vias – e, depois, dialogou com a população da feira do Eldorado.

Divulgação

Filippi prestou contas lembrando que inaugurou a UBS da Vila Paulina, reformou a UBS do Eldorado e do Inamar e que reformou por completo o PA do Eldorado, melhorando o fluxo de atendimento, colocando equipes completas de profissional, atendimento eletrônico, viatura da GCM para proteção dos usuários e abrindo a farmácia aos fins de semana e feriados.

Depois, falou sobre o grande sonho do diademense: o Novo Hospital Municipal. A obra já começou, com a demolição do anexo 2 do Paço Municipal, local escolhido para receber o futuro equipamento.

“Será o hospital mais moderno de todo o ABCD. Desde sua concepção de projeto à construção, será um investimento que irá marcar a história de Diadema e que vai atender nossa gente, com muita segurança, pelos próximos 50 anos, no mínimo”, discursou Filippi

O Novo Hospital Municipal terá 212 leitos, 12 andares, UTIs pediátricas e adultas, banco de leite e uma série de outros serviços de qualidade ao cidadão. Ele vai substituir o atual Hospital Municipal do bairro Piraporinha, que tem mais de 40 anos, está ultrapassado e fica em um terreno que não pertence à Prefeitura – mesmo assim, enquanto o Novo Hospital não fica pronto, está passando por série de melhorias interna e externa.

“Só com o time que está aqui comigo, com o time do 13, é que o Novo Hospital vai realmente sair. Temos convênio assinado com o presidente Lula, licitação está na rua e muita vontade de construir esse sonho para nossos cidadãos. Nosso adversário até falou no debate que é contra o novo hospital. Não podemos deixar esse barco furado enganar. Até porque, muita gente do time que deixou essa cidade abandonada e sem esperança está do lado dele”, finalizou Filippi.