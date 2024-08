No domingo (4) espetáculo de circoteatro infantil “O Jardim do Imperador” estará em Sumaré

A cidade de Sumaré recebe o Diversão em Cena –maior programa de circulação de teatro infantil do país — neste domingo, 4 de agosto, às 15h, com o espetáculo “O Jardim do Imperador” voltado para o público infantil, que conta a história de um imperador que está no final de sua vida e precisa achar um sucessor. Decide que seu sucessor será escolhido através das plantas que ele tanto cultiva e aprecia. O imperador, então, convoca crianças de todos os povoados para uma reunião em que será entregue uma semente para cada uma delas cultivar. Aquela que provar que fez o melhor possível dentro do período de um ano será o seu sucessor. Promovido pela Belgo Arames e Fundação ArcelorMittal há 14 anos, o Diversão em Cena é o maior programa de formação de público de teatro infantil do país. A apresentação será na Quadra Esportiva do SESI Sumaré.

A história, que é uma livre adaptação do livro e é contada de forma simples e despojada pelas atrizes palhaças, Paola Musatti e Vera Abbud. O espetáculo convida as crianças para uma viagem sensorial de aromas e texturas. Propicia a vivência de um outro tempo, o de cultivar, de cuidar, da paciência, da delicadeza e o da espera. Onde se respeita ciclos: a semente brota, dá flores e frutos, morre e novamente gera. São processos sublimados das nossas vidas urbanas e tão necessários para um entendimento dos processos da vida.

“O Jardim do Imperador” surgiu da vontade de reconectar a criança coma natureza, através das plantas que estão no nosso cotidiano, seja na comida, nos remédios caseiros, nos cosméticos, dentro ou fora de casa. Dessa vez escolhemos um texto base que serve bem ao propósito do espetáculo: Sementes da Verdade, um conto folclórico oriental”, diz Vera Abbud.

No final do espetáculo, as crianças são convidadas a visitar o jardim do imperador, para tocar e cheirar essas plantas, estimuladas pela fantasia da história. Nessa hora inicia-se uma rica conversa das palhaças com as crianças e adultos do público, que trocam seus conhecimentos e lembranças, herdados das avós, das receitas caseiras, adormecidos na memória. E por fim, as personagens oferecem uma semente para cada criança para que ela cultive em sua própria casa o seu jardim.

FICHA TÉCNICA

Direção: Cia Pelo Cano

Concepção: Vera Abbud

Elenco: Paola Musatti e Vera Abbud

Cenário: Cia Pelo Cano

Figurino: Daniela Garcia

Iluminação: Lica Barros

Fotografia: João Caldas Filho

Vídeo: Bruta Flor Filmes

DURAÇÃO 60 minutos

Livre. Indicação: a partir dos 4 anos.

Circo / teatro infantil

SERVIÇO | DIVERSÃO EM CENA

O Jardim do Imperador (Cia. Pelo Cano)

Sumaré

4 de agosto, domingo, às 15h

Local: Quadra Esportiva do SESI Sumaré

Endereço: R. Amazonas, 99, Jardim Conceição (Nova Veneza), Sumaré, SP

Entrada gratuita

Sobre a Belgo Arames

A Belgo Arames é líder brasileira na transformação de arames de aço desde sua criação, fruto da parceria estratégica no Brasil entre a ArcelorMittal e a Bekaert. A empresa atua nos segmentos de Agronegócios, Cercamentos, Construção Civil, Automotivo, Solda, Aplicações Especiais e Indústria Petrolífera, oferecendo um mix de produtos e serviços que atendem com tecnologia de ponta, confiabilidade e qualidade aos mais diversos perfis de clientes.

Acesso e formação de público

Para contribuir com a democratização do acesso à cultura, a Fundação ArcelorMittal atua com a formação de público e a formação de profissionais para atuarem na área cultural. Neste contexto, destaca-se o Diversão em Cena. Realizado em parceria com grupos e produtores culturais, que contam com patrocínio da ArcelorMittal e Belgo Arames por meio das Leis Federal, Estaduais e Municipais de Incentivo à Cultura, a iniciativa leva apresentações teatrais gratuitas ou a preços populares a teatros, escolas e praças públicas de todo o Brasil. Em 14 anos de programa, o Diversão em Cena já ultrapassou 3 mil espetáculos pelo país e alcançou um público de cerca de 1,3 milhão de pessoas.