Só basta você me ligar, que eu vou correndo para o show dos Barões da Pisadinha.

O Domingou (16) na 37⁠ª Festa Junina de Mauá estará animado.

Com muita dança e o público cantando junto, a apresentação dos Barões da Pisadinha, marcada para a partir das 21h, contará com um repertório repleto de hits, como “Basta Você me Ligar”, “Tá Rocheda” e “Esquema Preferido”.

Sucesso no Brasil inteiro, Rodrigo Barão e Felipe Barão são os reis da pisadinha. Eles acumulam milhões de visualizações em plataformas musicais, além de milhares de fãs.

Para agitar ainda mais a comemoração, o evento inclui apresentações de artistas locais, um parque de diversão e pratos típicos.

Para participar do evento, é necessário fornecer um quilo de alimento não perecível. Os portões abrem às 18h.

OBSERVAÇÃO: Cada noite de evento receberá um item específico.

O primeiro final de semana da festa arrecadou cerca de cinco toneladas de alimentos. Artistas, como Naiara Azevedo, Tierry e Xande de Pilares, estiveram presentes.

Confira a programação completa:

Segundo Final de Semana

14/06 – Maneva (1 pacote de açúcar ou achocolatado)

Atrações locais: Rodrigo Alencar (Banda Pallas), Vibração Sol

15/06 – Sidney Magal (1 pacote de macarrão ou 1 litro de óleo)

Atrações locais: Rubens Lira (Banda O Livro dos Dias), Banda Ecologia

16/06 – Barões da Pisadinha (1kg de arroz ou feijão)

Atrações locais: Karine Calvo, Josuel

Terceiro Final de Semana

21/06 – Titãs (1 pacote de café)

Atrações locais: Willians Afonso (The Lords), Blackgarden

22/06 – Mumuzinho (1kg de arroz ou feijão)

Atrações locais: Samba do Bem, Dan Lorenzo

23/06 – Edson & Hudson (1 litro de óleo)

Atrações locais: Roger e Rogério, Erivelton Modesto