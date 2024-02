No Dia Nacional de Combate às Drogas, CAPS AD reforça ações de alerta

Nesta terça-feira, 20 de fevereiro, é celebrado o Dia Nacional do Combate às Drogas, data que reforça os alertas para os riscos que o uso de substâncias químicas pode causar à saúde. Em Ribeirão Pires, a Prefeitura conta com a unidade do CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas), que, apenas neste ano, realizou 1.300 atendimentos. O trabalho de prevenção está sendo reforçado na cidade e, nesta terça-feira, contará com realização de palestra, às 14h.

O CAPS AD está localizado à Rua Prefeito Preste Maia, 55, na Vila Suissa. O equipamento, que atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, acolhe pessoas com transtornos graves e persistentes decorrentes do uso das substâncias.

Em um ano, foram realizados 240 novos acolhimentos no equipamento municipal. Os pacientes têm acesso a terapias em grupos, oficinas de artesanato e atividades físicas. O CAPS AD conta com equipe multidisciplinar com psicólogos, assistente social, psiquiatra, educador físico, enfermagem e clínico.

“É fundamental destacar o papel crucial do CAPS AD na promoção da saúde mental e no combate ao uso nocivo de substâncias. É compromisso proporcionar uma assistência cada vez mais eficiente e humanizada para as pessoas que necessitam de apoio em sua jornada de recuperação”, disse Ana Lúcia Bueno, diretora da Saúde Mental de Ribeirão Pires.

Apenas em 2023, a unidade do CAPS AD e a unidade do CAPS Infantojuvenil receberam novos espaços que oferecem maior qualidade, acessibilidade e melhor acolhimento.