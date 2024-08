No Dia Mundial da Limpeza Urbana, centro de São Paulo recebe ações especiais

Nesta terça-feira (27), em alusão ao Dia Mundial da Limpeza Urbana, haverá uma série de ações especiais no centro de São Paulo.



Entre as iniciativas, será feita a instalação de uma escultura com os dizeres “Eu amo SP” na Praça do Patriarca, entre 22h e 24h de hoje (26). Produzida com materiais recicláveis coletados no próprio centro da cidade, a obra terá 8 metros de largura por 2 metros de altura e terá um QRCode que dá acesso ao site www.reciclasampa.com.br/ , página que reúne informações sobre coleta seletiva, pontos de coleta e orientações sobre como separar e destinar adequadamente os itens recicláveis.



Assinada pelo artista Sandro Rodrigues, a escultura foi construída com materiais recicláveis, como latas, garrafas e tampas plásticas. A escultura ficará exposta no local por 20 dias.



Entre 10h e 17h, do mesmo dia, estão programadas ações de educação ambiental com tenda e ecomóvel, um furgão com atividades lúdicas. Os agentes também farão a distribuição de mudas de árvores nativas da Mata Atlântica e outras espécies. Durante todo o período, os munícipes poderão tirar suas dúvidas sobre descarte correto e de como separar os resíduos comuns e recicláveis.



Além disso, ao longo dos próximos dias, serão feitas projeções em empenas, a começar por um edifício localizado na rua João Guimarães Rosa, 183, na Praça Roosevelt, amanhã (27) a partir das 19h30.



Ainda como parte do projeto, está programada para o fim de setembro uma intervenção artística de grafite em um dos novos caminhões da coleta seletiva a ser realizada por um artista visual no Vale do Anhangabaú.

O objetivo desse conjunto de ações é conscientizar a população sobre a importância de gerar menos resíduos, de separar e destinar o lixo adequadamente e de manter a cidade limpa.

Por dia, somente no centro de São Paulo, são coletadas em média, 60 toneladas de resíduos entre orgânicos, recicláveis e materiais de serviços de saúde.

Serviço:

O que: ação de conscientização no Dia Mundial da Limpeza Urbana

Quando: terça-feira, 27 de agosto

Onde: Praça do Patriarca

Horário: a partir das 10h