No Dia dos Namorados é melhor estar só do que em um relacionamento tóxico

O Dia dos Namorados, comemorado em 12 de junho no Brasil, é uma data que costuma mexer com as emoções de alguns, especialmente daqueles que não tem alguém para chamar de “amor”. Porém, segundo Danilo Suassuna, doutor em psicologia e diretor do Instituto Suassuna, que oferece pós-graduação e forma psicólogos atuantes, é preciso considerar que, muitas vezes, é melhor estar só do que em um relacionamento tóxico ou abusivo. “É válida aquela frase que diz ‘melhor só do que mal acompanhado’, pois quando o relacionamento não é saudável, ele não contribui para a vida da pessoa, apenas ajuda a prejudicar sua autoestima”, diz.

De acordo com o especialista, o primeiro amor que deve ser agradado no Dia dos Namorados é a própria pessoa. “Quem não estiver namorando, pode fazer da data algo especial dedicando algum tempo para si mesmo e fazendo algo que goste. Que tal pedir uma comida especial ou marcar uma massagem, por exemplo? É mais válido cuidar e investir em si mesmo do que estar envolvido com alguém tóxico apenas para não ficar sozinho”, orienta.

Segundo o doutor em psicologia, um relacionamento tóxico é aquele em que não há apoio mútuo e mina a autoestima do parceiro ou parceira. “É um relacionamento em que, no lugar de te levantar e te deixar feliz, te faz sentir triste e culpado na maior parte do tempo”, explica.

Alguns sinais de um relacionamento tóxico, segundo Danilo Suassuna, são críticas constantes, manipulação e comportamento controlador do parceiro. “Normalmente ele tenta ditar as escolhas, faz chantagem emocional e critica o tempo todo. Outro sinal é que esse tipo de relacionamento geralmente deixa a pessoa cansada emocionalmente, ansiosa ou até deprimida. Isso sem falar em relações em que há violência física. Neste caso é ainda mais grave”, alerta.

O diretor do Instituto Suassuna ressalta que um relacionamento deve ser leve, com muito diálogo, confiança e respeito entre os parceiros. “Essa é a relação que vale manter e comemorar no Dia dos Namorados. Caso contrário, é melhor entender que é mais válido estar sozinho e comemorar o respeito a si mesmo, aproveitando a data para fazer algo que goste ou para se dar um presente”, finaliza.