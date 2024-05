Dia dos Namorados: D’Brescia oferece jantar romântico, com presente exclusivo para os amantes de um bom churrasco

Celebrar o Dia dos Namorados com seu amor, com direito a uma ambientação especial à luz de velas, carne da melhor qualidade e bebidas selecionadas. Essa é a proposta da D’Brescia Churrascaria, que tem 4 unidades em São Paulo – Santo André, Guarulhos, Paraíso e Faria Lima.

A rede prioriza a qualidade e conta com panificação própria, além de diferenciais para os clientes, como a adega com 150 rótulos, chope Patagônia e drinks autorais como o D’Brescia Sling (gin com jambu, suco de abacaxi, hortelã, suco de limão e xarope de amarena) e o D’Brescia Sour (bourbon, suco de limão, suco de maracujá, xarope de mel, albumina e vinho tinto).

E, além de poder saborear o rodízio com cortes de carne premium, buffet com ampla variedade de saladas, frutos do mar, pratos da cozinha japonesa e 15 opções de sobremesas, no jantar do dia 12 de junho, os Namorados irão ganhar um presente exclusivo, um copo de shot em formato de coração.

DIA DOS NAMORADOS

D’Brescia Churrascaria – Unidades Faria Lima e Paraíso:

Jantar – dia 12/06

R$ 149,90 = valor por pessoa para o rodízio

D’Brescia Churrascaria – Unidades Guarulhos e Santo André

Jantar – dia 12/06

R$ 129,90 = valor por pessoa para o rodízio

@dbresciachurrascaria