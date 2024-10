No Dia do Professor, veja oportunidades de qualificação do Governo de SP

No Dia do Professor, comemorado nesta terça-feira (15), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), por meio do Programa Qualifica SP, destaca as oportunidades em qualificação profissional gratuita disponíveis e celebra o papel transformador dos educadores nas diversas modalidades de capacitação do programa. Mais de 200 mil vagas para quem busca entrar ou retornar ao mercado de trabalho já foram oferecidas.

Guilherme Moraes foi um dos participantes dos programas da pasta. Ele iniciou a trajetória nos cursos de Marketing Digital e Gestão de Pequeno Negócio, oferecidos pela SDE, e hoje leciona o curso de Marketing Digital do Qualifica SP – Meu Primeiro Emprego, na Escola Técnica Estadual (Etec) Uirapuru, localizada na zona oeste da capital.

“A formação que recebi foi crucial para meu desenvolvimento profissional. Agora, tenho a satisfação de contribuir para a capacitação de novos alunos, compartilhando o conhecimento que adquiri, ajudando-os a trilhar seus próprios caminhos de sucesso”, conta Guilherme, que também é proprietário de uma agência de marketing.

Unidades móveis

Além das aulas presenciais em unidades de instituições parceiras, o programa possui diversas unidades móveis de ensino que percorrem todo o estado com equipamentos especializados para cada tipo de qualificação.

Com toda bagagem que adquiriu na sua carreira de quatro décadas no mercado automotivo, Agnaldo Doratiotto, 55 anos, de Caieiras, resolveu ensinar e se tornou professor da unidade móvel de ensino de manutenção automotiva. “Tudo que conquistei foi por ter tido grandes mestres. Então, senti a necessidade de que era o momento de transmitir o conhecimento e experiências adquiridas a cada dia para me dedicar na formação de outros”, conta.

Agnaldo já viajou para mais de 10 cidades para dar aula e afirma que a formação abre portas para que os alunos possam atuar em grandes montadoras de veículos. “O setor automotivo é um mercado em franco crescimento. O diferencial desse curso é que o aluno desenvolve a parte prática junto da teórica no mesmo local”, explica.

Cursos remotos

Moradora de Sorocaba, Mônica de Souza, de 40 anos, descobriu a paixão pela docência há cerca de quatro anos após sofrer uma fraude digital. “Me senti totalmente desamparada e resolvi aprender sobre segurança digital. Após o curso percebi que aprender não era o suficiente, eu precisava ensinar para que isso não acontecesse com outras pessoas”, declara.

Hoje, Mônica leciona a segunda oferta do curso Google Cloud do Qualifica SP para quatro turmas online. “Ter acesso a um conteúdo gratuito e de qualidade sobre big techs é uma ótima oportunidade para os alunos aplicarem as ferramentas diretamente no mercado de trabalho.”

Outro destaque é Luciana Tofanelli, 50 anos, professora há cinco anos e que atualmente dá aula no curso remoto de assistente administrativo do Qualifica SP – Novo Emprego. Foi com o incentivo de professores de um curso livre que decidiu seguir na profissão. “Eu tive aula com dois professores excelentes que me motivaram dizendo que eu seria capaz de assumir salas de aulas e cá estou”.

Ela relata que é muito gratificante quando recebe a notícia de que um aluno foi aprovado em algum processo seletivo. “Como professora, tenho a oportunidade de compartilhar todo o meu conhecimento dentro do mercado de trabalho e busco transmitir aos alunos um treinamento além do conteúdo do curso, como postura profissional, valores éticos e o preparo da inteligência emocional, aflorando também ideias empreendedoras.”

Inscrições abertas para o Qualifica SP

O Qualifica SP – Novo Emprego está com inscrições abertas até o dia 30 de outubro para 1,5 mil vagas no curso gratuito sobre computação em nuvem, em parceria com a Microsoft e a Fundação Apoio à Tecnologia (FAT).

Além disso, nas unidades móveis há 180 vagas para os cursos Comandos Hidráulicos e Pneumáticos, na região de Araçatuba, Corte e Costura, na região de Presidente Prudente, Instalação e Manutenção de Equipamentos de Refrigeração e Climatização, na região de São José do Rio Preto. As inscrições encerram entre outubro e novembro.

O Qualifica SP – Empreenda está com 135 vagas disponíveis para o curso presencial de Alta Performance do seu Negócio, sendo 70 para São Paulo e 65 para Ribeirão Preto. Na sexta-feira (18), termina o prazo de inscrição.

Para se inscrever, os interessados devem acessar o site www.qualificasp.sp.gov.br.