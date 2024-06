No dia do Orgulho LGBTQIAP+, CPTM reforça comprometimento com a diversidade

Com o objetivo de compreender melhor o perfil dos colaboradores e identificar áreas que necessitam de mais atenção em relação às iniciativas de inclusão, a CPTM ouviu mais de 5 mil colaboradores, representando pouco mais de 80% do quadro total da empresa, no seu Censo de Diversidade 2023/2024 e mantém seu compromisso em criar ambientes de trabalho mais seguros, respeitosos e inclusivos.

Nos últimos anos, foram promovidas ações de conscientização e cursos por meio da intranet corporativa, além de iniciativas do Comitê de Responsabilidade Social. Além das atividades internas, a empresa também busca promover projetos externos, dando ainda mais visibilidade ao tema.

Dessa forma, a análise dos dados do censo é essencial para desenvolver ações de curto, médio e longo prazo, visando aprimorar os canais de denúncia, oferecer acolhimento às vítimas, criar grupos de afinidade e implementar outras atividades de promoção da diversidade e inclusão.

Na primeira edição, realizada em 2022 e divulgada em 2023 para a execução de projetos baseados nessas informações em 2024, destacou-se que 67% dos funcionários se identificam como homens (cis ou trans), 19% como mulheres (cis ou trans), 1% como não binários e uma pequena parcela como travestis e “outros”. No entanto, 10% preferiram não responder à questão de gênero.

Em termos de etnia, 51% dos respondentes são brancos, 40% negros (pardos e pretos), 3,49% amarelos, 0,46% indígenas e 4,42% preferiram não responder.

Entre os colaboradores, 4,7% se declararam Pessoas com Deficiência (PcD), sendo 32% com deficiência física, 27% com deficiência visual, 13% com deficiência auditiva, 2% com deficiência múltipla e 26% com outras deficiências. Na pesquisa, 37% dos PcDs concordam que a CPTM é um ambiente inclusivo para pessoas com deficiência.

Quanto à orientação sexual, 91,1% dos colaboradores se declararam heterossexuais, enquanto 4,4% se identificam como LGBTQIAP+. Sobre a percepção do ambiente, 48,3% dos respondentes concordam que a CPTM é inclusiva para pessoas LGBTQIAP+.

“Uma empresa que valoriza e incentiva a diversidade é uma empresa com um patrimônio incalculável. Entender as diferenças entre os nossos colaboradores nos possibilita tornar a CPTM uma empresa mais justa, agradável e respeitosa para todos”, afirma Pedro Moro, presidente da companhia.

Eventos celebram a diversidade

Em 2023, a CPTM promoveu uma série de eventos focados na diversidade, inclusão e bem-estar. Em março, o Encontro de Gerações inspirou alunas de uma escola estadual com colaboradoras da CPTM discutindo representatividade feminina. Em abril, uma roda de conversa com pais de filhos autistas abordou a saúde emocional. Julho trouxe a ação “Desvendando o Arco-Íris”, com Léo Áquila explicando o simbolismo LGBTQIAP+.

Em agosto, o evento “Empreendedorismo Feminino” com Adélia Soares discutiu relações saudáveis no ambiente corporativo. Outubro teve o 1º Painel de Diversidade e Inclusão, em parceria com o Banco Mundial, focando em estratégias inclusivas. E para finalizar o ano, em dezembro, o “Manifesto e Vídeo D&I” sensibilizou os colaboradores sobre a importância da diversidade e inclusão. Esses eventos destacaram o compromisso da CPTM com a criação de um ambiente mais justo e respeitoso.

Para este primeiro semestre de 2024, o Comitê de Responsabilidade Social realizou em fevereiro a ação “Fluxo do Bem” sobre dignidade menstrual. Em março, Renata Sene, prefeita de Francisco Morato, discutiu carreira e equidade em “Mulheres e Carreira”. Em abril, houve a roda de conversa “Cão Inclusão” com pais de filhos autistas. Em junho, foram formados grupos de afinidades para inclusão social corporativa.

No segundo semestre de 2024, estão previstos: um painel LGBTQIAP+ sobre igualdade social em julho; uma palestra sobre segurança feminina em agosto; e o Dia da Menina, promovido pela Plan International, em outubro. Em novembro, haverá o 2º Painel D&I com gestores e a palestra “Povo Negro”, ambos para o público interno da empresa.

Em 2025, a CPTM planeja realizar a 2ª edição do Censo de Diversidade. O objetivo é avaliar a eficácia das ações previamente implementadas e definir os próximos passos e projetos para os anos seguintes.

Para comemorar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+, celebrado dia 28 de junho de 2024, a CPTM irá apoiar a Corrida e Caminhada da Inclusão Social 2024. O evento será realizado no Parque Ecológico do Tietê, com largada na Estação Engenheiro Goulart, Linhas 13-Jade e 12-Safira, no dia 30. A expectativa da companhia é reunir cerca de 8 mil participantes, incluindo 300 colaboradores da CPTM.

Neste mesmo dia (28/06), também será realizada uma visita guiada no Museu da Diversidade com cerca de 30 colaboradores. A atual exposição aborda a Pajubá: a hora e a vez do close. Com curadoria de Marcelo Campos e Amara Moira, a mostra faz um mergulho na história da comunidade LGBTQIAP+, resgatando personagens importante para a construção do que conhecemos hoje, ao mesmo tempo em que dialoga com movimentos da arte contemporânea e propões reflexões importantes.

Além disso, para finalizar as ações do dia, será feita uma palestra com Paula Cavalcante, Articuladora Social para o projeto Centro de Empreendedorismo Formações no Museu da Diversidade Sexual e ministra a Formação para Professores nos temas da Diversidade Sexual e de Gênero. A convidada irá abordar o tema “Como acolher funcionários LGBTQIAP+” para, mais ou menos, 50 colaboradores da CPTM.