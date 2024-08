No Dia do Ciclista, Flávia Morando traça plano inicial de criação de três novas ciclovias

No dia em que é celebrado o Dia do Ciclista, a candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, reforçou nesta segunda-feira (19/8) o plano inicial de criação de três novas ciclovias na cidade, fortalecendo a malha cicloviária hoje existente. A proposta da pleiteante governista é implantar espaços de mobilidade urbana e lazer, de acordo com estudos de viabilidade, nas avenidas Armando Ítalo Setti, na região central, 31 de Março, na Paulicéia/Taboão, e Caminho do Mar, no Rudge Ramos.

A iniciativa visa incentivar o uso de meio de transportes não poluentes, bem como o desenvolvimento sustentável do município. A gestão do prefeito Orlando Morando, que indicou Flávia para a disputa sucessória pelo Paço, concretizou robusto investimento na ampliação da malha cicloviária. Atualmente, São Bernardo dispõe de 14 quilômetros de extensão de vias exclusivas para bicicletas. Para se ter uma ideia da expansão nos últimos oito anos, a cidade possuía, até 2018, apenas 1,5 quilômetro de extensão.

“É mais mobilidade, melhora na qualidade de vida, redução nos índices de poluição, economia de tempo, lazer e segurança aos ciclistas, além de valorização da região. São inúmeras as vantagens que a expansão das redes cicloviárias pode trazer em grandes centros urbanos. Pensando nisso é que estamos apostando cada mais na ampliação da malha do município. Com os recursos da Prefeitura, dá para fazer, inicialmente, nestes três importantes eixos da nossa cidade”, sustentou Flávia Morando.

Divulgação

Flávia ressaltou que a equipe técnica à frente do plano de governo já estuda outras potenciais áreas para receber o investimento, com objetivo claro de ampliar o sistema em diversos cantos da cidade – as intervenções envolvem também toda a revitalização do local. São Bernardo tem, hoje, ciclovias nas avenidas Kennedy, Pery Ronchetti, Estrada dos Alvarengas, Aldino Pinotti, Barão de Mauá, Praça Ibrahim de Almeida Nobre, João Firmino e Francisco Prestes Maia – essa última inaugurada neste ano.

SUSTENTÁVEL

A proposta de Flávia Morando segue as diretrizes do plano de mobilidade urbana de São Bernardo, instituído em 2022, e que tem como propósito orientar as ações do município no que se refere à mobilidade e apoio aos modais de transporte ativo, coletivo, individual e de carga, propondo uma infraestrutura viária que possibilite os deslocamentos com maior fluidez, segurança e conforto, com amplo acesso aos espaços urbanos. A ideia da lei é atender as necessidades atuais e futuras da população, priorizando transportes não motorizados e transportes coletivos.