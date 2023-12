No dia de Santa Luzia, Ribeirão Pires inaugura Capelinha no Pomar Urbano 

Na manhã desta quarta-feira (13), a cidade de Ribeirão Pires celebrou um marco de devoção com a inauguração de capelinha dedicada à Santa Luzia. A iniciativa, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Bem-Estar Animal, transformou uma pequena gruta no Pomar Urbano da Mata Atlântica, ao lado da UPA Santa Luzia, em um local propício para momentos de fé e reflexão.

A escolha da data se deve ao dia da santa, celebrada justamente neste dia 13. A capelinha, adornada com uma imagem de Santa Luzia doada pela Paróquia do bairro, busca oferecer um espaço de acolhimento espiritual aos usuários do sistema de saúde da cidade. A proximidade com a UPA Santa Luzia e o futuro Hospital Santa Luzia torna o local propício para momentos de serenidade e devoção a quem necessita de cuidados médicos.

“O Pomar Urbano, além de ser uma preciosidade em meio à cidade, é também um exemplo do esforço coletivo para mantermos viva a rica biodiversidade que a Mata Atlântica nos oferece. Esse espaço agora abraça a fé e a devoção com a capelinha dedicada à Santa Luzia, que simboliza a harmonia entre o espiritual e o natural”, declarou a secretária de Meio Ambiente, Andreza Araujo.

A cerimônia de inauguração contou com a presença de autoridades locais, membros da comunidade e representantes da igreja católica. Durante o evento, foi destacada a importância de oferecer aos cidadãos um espaço que vai além do cuidado físico, promovendo também o bem-estar espiritual.

“Quando pensamos em uma cidade, muitas vezes nos concentramos no desenvolvimento urbano, nas infraestruturas, na saúde e na educação. Mas hoje estamos aqui para lembrar que, além de todos esses aspectos, é fundamental cultivarmos espaços que promovam o bem-estar espiritual, a serenidade e a contemplação”, explicou o prefeito da Estância, Guto Volpi

A capelinha no Pomar Urbano da Mata Atlântica representa um exemplo de sinergia entre a preservação ambiental e a vivência religiosa, unindo a beleza da natureza com a espiritualidade. A comunidade ribeirãopirense agora conta com mais um local especial, onde a fé e a contemplação se entrelaçam, proporcionando um ambiente propício para a busca de equilíbrio e esperança.

A nova Capela do Pomar Urbano da Santa Luzia passa a integrar o Circuito Religioso do município, que valoriza tradições culturais e estimula o turismo local.

Condomel – O local também recebeu duas colméias do Circuitos das Abelhas da cidade. No total já são 28 espalhadas por 14 pontos na cidade. Mais de 70 mil abelhas participam do projeto.