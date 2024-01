No dia de lembrança do Holocausto, Bayern vence e continua na briga pela liderança do Alemão

Em dia de homenagem aos seis milhões de judeus mortos no Holocausto, o Bayern de Munique, que entrou em campo com um cartaz em combate ao nazismo, derrotou o Augsburg por 3 a 2, neste sábado, na WWK Arena, em Augsburgo, pela 19ª rodada do Campeonato Alemão, com direito a gol do centroavante inglês Harry Kane.

Com a vitória, o Bayern de Munique alcançou os 47 pontos, voltando a pressionar o líder Bayer Leverkusen. O Augsburg, por outro lado, continuou no meio da tabela de classificação, ainda longe da briga contra o rebaixamento.

O Bayern de Munique fez um primeiro tempo muito seguro defensivamente, não demorou para controlar o adversário e abriu o placar aos 22 minutos do primeiro tempo. Após cobrança de escanteio, a bola ficou viva dentro da área. Antes da defesa do Augsburg afastar o perigo, Pavlovic roubou a bola dentro da pequena área, ajeitou o corpo e mandou para o gol.

O time visitante continuou pressionando e chegou a fazer o segundo aos 49. Davies recebeu de Goretzka e disparou de longa distância. A bola acabou entrando no canto esquerdo do goleiro Dahmen. O Augsburg, por outro lado, só se defendeu e tentou ‘ajeitar a casa’ durante o intervalo.

No segundo tempo, o time da casa resolveu subir as linhas e apostar nas bolas aéreas. Aos seis, Demirovic recebeu dentro da área e cabeceou para o fundo das redes. Foi aí que apareceu a estrela de Harry Kane. Ele apareceu no meio de dois defensores para dar um desvio certeiro para o gol.

O Bayern de Munique ainda poderia ter feito o quarto, mas acertou uma bola na trave, aos 35, com Mathys Tel. No fim, aos 48, o Augsburg ainda diminuiu em cobrança de pênalti com Demirovic, mas pouco para evitar a derrota.

Ainda neste sábado, o Stuttgart garantiu o terceiro lugar, com 37 pontos, ao vencer um confronto direto com o RB Leipzig, por 5 a 2, com três gols de Deniz Undav. Com isso, deixou seu adversário em quarto lugar, com 33.

O Werder Bremen (9º) também venceu na rodada ao bater o Freiburg (7º) por 3 a 1. Os outros dois jogos terminaram empatados. O Hoffenheim (8º) empatou por 1 a 1 com o Heidenheim (10º), mesmo resultado do duelo entre Wolfsburg (11º) e Colônia (16º).