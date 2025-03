No Dia da Mulher, espetáculo “Vale à Pena” será apresentado em São Bernardo

No dia 08 de março de 2025 (sábado), às 16h, com entrada gratuita e tradução em LIBRAS, o espetáculo “Vale à Pena”, contemplado pelo Edital Lei Paulo Gustavo de São Bernardo do Campo, será apresentado no Centro Cultural Lázaro Pinto de Azevedo, que fica na Rua Alfredo Bernardo Leite, 1205, no bairro Taboão, em São Bernardo do Campo (SP).

Espetáculo solo de palhaçaria feminina da atriz Paloma Natácia ( @nataciapaloma ) “Vale à Pena” parte de uma das perguntas mais antigas e enigmáticas da humanidade: “Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha?”. Mas para a palhaça Palhita, personagem central da história que acredita que nasceu para ser artista, o que importa mesmo é entender o “para que” nascemos.

Explorando as histórias das mulheres de sua família, Palhita toca em questões sociais e existenciais de todas as mulheres de forma sensível e divertida, compartilhando com o público uma mensagem de liberdade e empoderamento.

Unindo palhaçaria, dança e teatro para manifestar inquietações, fracassos e vitórias de Palhita, o espetáculo questiona a nossa sociedade e as imposições que limitam a liberdade feminina, ao mesmo tempo em que celebra a autenticidade e a luta da mulher.

Paloma Natácia, idealizadora e atriz principal do espetáculo, ressalta a importância de utilizar o humor para refletir sobre as questões que afetam a vida das mulheres, proporcionando momentos de cura e identificação. “O riso é uma ferramenta poderosa para transformar realidades e fortalecer as redes de apoio femininas. Vale à Pena busca contribuir com as reflexões para a construção de uma sociedade mais justa e equitaria para todas as mulheres”, explica Paloma, que é palhaça, atriz e produtora cultural.

Fundadora da Cia dos Tortos e da BemDitas Produções, Paloma também integra o Grupo Pombas Urbanas e o elenco do coletivo Palhaços Sem Fronteiras Brasil

Além de seu trabalho no palco, Paloma atua como educadora social de dança, teatro e circo, envolvida em projetos de impacto social, como o Circo Social em Montero, Bolívia, com a Cia dos Tortos, e o projeto “Circo Carona Visita – fortalecendo vínculos” .

Serviço: Espetáculo “Vale à Pena”

Com Paloma Natácia (Palhaça Palhita)

Sinopse: Quem nasceu primeiro? O ovo ou a galinha? Com essa questão, Palhita acorda com as galinhas, pega os ovos e os leva para o povo. Pouco importa quem nasceu primeiro, mas para que se nasceu e ela acredita mesmo que nasceu pra ser artista. Entre um ovo e uma galinha, de grão em grão, vai brincando de viver seus sonhos. A partir desse manifesto, Paloma Palhita mergulha no universo de histórias das mulheres da sua família e as entrelaça com a palhaçaria, a dança e o teatro para manifestar, por meio do riso, suas inquietações, fracassos e vitórias. Duração: 45 minutos

Quando: 08 de março de 2025 (sábado) – Horário: 16h

Onde: Centro Cultural Lázaro Pinto de Azevedo – R. Alfredo Bernardo Leite, 1205 – Taboão, São Bernardo do Campo – SP, 09670-000

Entrada Gratuita – Tradução em LIBRAS

Classificação Livre