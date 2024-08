No Dia da Igualdade Feminina, Flávia Morando anuncia proposta de criar Secretaria da Mulher

Na data em que é celebrado o Dia Internacional da Igualdade Feminina, a candidata à Prefeitura de São Bernardo pelo União Brasil, Flávia Morando, apresentou sua proposta de criação da Secretaria Municipal da Mulher em encontro que reuniu mais de 1.000 representantes dos mais diversos setores da sociedade. No encontro, denominado “Agora é Ela para cuidar Delas e de São Bernardo”, a postulante ao Paço Municipal destacou as ações de seu plano de governo voltadas ao público feminino.

“A presença feminina na política tem crescido no Brasil, mas ainda precisamos avançar. Em São Bernardo, por exemplo, mais da metade da população é composta por mulheres, no entanto, nunca tivemos uma prefeita eleita. Está na hora de eleger alguém que vai ter um olhar mais aguçado para as questões que impactam a vida das moradoras da nossa cidade no dia a dia. E é isso o que eu vou fazer. Vou olhar além. Aprimorar e dar continuidade a essa transformação realizada pelo prefeito Orlando Morando, mas com esse olhar feminino”, destaca.

A candidata a prefeita observou que a principal política pública que será implementada em seu governo é a Secretaria Municipal da Mulher. De acordo com Flávia, a proposta é que a Pasta atue de forma transversal com outras secretarias e entidades num trabalho integrado para garantir o bem-estar de todas as mulheres que vivem em São Bernardo a partir de ações planejadas e coordenadas nas mais diversas frentes, como saúde, educação, atenção social, trabalho, segurança, moradia, cultura, esporte e lazer.

“Uma ferramenta inédita, importante para a garantia dos direitos das mulheres de São Bernardo. Nosso objetivo é seguir assegurando que todas tenham acesso aos serviços de saúde, à educação de qualidade aos filhos com merenda adequada e segurança, à capacitação profissional para que elas possam desenvolver suas habilidades e potenciais, e, além disso, que aquelas que ainda possam estar sofrendo violência doméstica sejam devidamente acolhidas e assistidas. Quero que todas tenham voz e total condição de serem protagonistas da sua história”, ressalta.

O encontro contou com a presença do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando, da primeira-dama e deputada estadual Carla Morando, além de secretárias municipais de São Bernardo e familiares da candidata. “Saber que São Bernardo está melhor do que há oito anos nos dá tranquilidade para indicar uma sucessora com o nosso DNA, gestora comprometida e responsável, a pessoa certa para governar São Bernardo. É como dizem, o lugar da mulher é onde ela quiser”, observa o chefe do Executivo.

MULHERES NO CENTRO DAS PROPOSTAS – Além da criação da Secretaria Municipal da Mulher, o plano de governo da candidata Flávia Morando conta com outras propostas dedicadas a esse público. Na saúde, por exemplo, estão entre as ações programadas a ampliação e o aperfeiçoamento do atendimento específico às mulheres realizado no Hospital da Mulher. Na segurança, está nos planos a implantação de aplicativo que auxilie as vítimas de violência doméstica a solicitar socorro imediato da Guarda Civil Municipal (GCM).

Na educação, a candidata pretende municipalizar o segundo ciclo do ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, hoje sob responsabilidade do Governo do Estado. Com isso, será possível garantir aos estudantes desta etapa o mesmo padrão de atendimento hoje ofertado aos alunos da rede municipal. Outro ponto que está entre as prioridades é a ampliação do programa de ensino integral, medida fundamental para as mães que precisam trabalhar e empreender.

No desenvolvimento econômico, estão entre os destaques a criação de linhas de crédito especiais para mulheres empreendedoras. Já no esporte e lazer, a meta é lançar o Programa Arena é das Minas, em que destina um dia da semana para atendimento exclusivo do público feminino nas Arenas Parque da cidade, que serão ampliadas, chegando a 50 equipamentos espalhados por São Bernardo.