No dia 28, Iguatemi Alphaville recebe nova edição da Feira de Adoção Pet

No dia 28 de setembro (sábado), o Iguatemi Alphaville, em parceria com o Instituto Encontrei um Amigo, promoverá mais uma edição da Feira de Adoção Pet. A ação acontece em um espaço preparado especialmente para receber os pets, no Piso Xingu, próximo à loja GWM.

A iniciativa visa incentivar a adoção responsável de cães e gatos resgatados pelo instituto, que há mais de 15 anos atua no resgate, reabilitação e promoção de novos lares para animais. Durante o evento, os visitantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre o projeto, interagir com os animais disponíveis para adoção e, quem sabe, encontrar um novo integrante para a família.

“Ficamos muito felizes em receber mais uma edição da Feira de Adoção Pet com ações como esta, o shopping reforça o compromisso de engajar-se em causas relevantes, como a proteção e o cuidado com os animais”, afirma Verônica Marandini, gerente de marketing do Iguatemi Alphaville.

A entrada na Feira de Adoção Pet é gratuita e clientes Iguatemi podem resgatar o evento pelo aplicativo Iguatemi One para salvar a data.

