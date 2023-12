No combate à Covid-19, Ribeirão Pires inicia segundo reforço da Pfizer Bivalente

A Prefeitura de Ribeirão Pires iniciou nesta semana a aplicação do segundo reforço da Pfizer Bivalente, para pessoas com 60 anos ou mais e imunossuprimidos acima de 12 anos. O imunizante, disponível nas dez unidades de saúde da Atenção Básica, oferece proteção maior para a cepa original da Covid-19 e as suas sub variantes.

Para receber a imunização, é necessário ter tomado primeiro reforço no mínimo há seis meses. Em fevereiro, Ribeirão Pires iniciou a aplicação do primeiro reforço da Bivalente e imunizou cerca de 25 mil pessoas durante este período.

O segundo reforço da Pfizer Bivalente já está disponível em todas as dez unidades de saúde de Ribeirão Pires, das 8h às 16h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. É necessário comparecer com a caderneta de vacinação, cartão SUS, documento de identidade e relatório médico para os imunocomprometidos.