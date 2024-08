No caminho do ouro, rivais de Medina e Tati criaram ‘Time Brasil’ paralelo

O país todo vive a expectativa pelas conquistas de Gabriel Medina e Tatiana Weston-Webb nas Olimpíadas. Ou quase todo. Rivais dos brasileiros, o australiano Jack Robinson e a costa-riquenha Brisa Hennessy integram um “Time Brasil” paralelo e têm “bebido da água” da Brazilian Storm.

Técnico e preparador físico brasileiros

Jack Robinson e Brisa Hennessy possuem técnico e preparador físico brasileiros. Quem treina a dupla é Leandro Dora, o Grilo, pai do surfista Yago Dora. Já a parte física fica a cargo do paulista Rafael Maldonado.

Grilo foi o principal responsável pela revolução na carreira de Robinson. Visto como um surfista talentoso, mas com carências profissionais, ele foi lapidado pelo treinador brasileiro e transformou-se num dos grandes destaques da WSL.

No início, até mesmo coisas básicas, como a prancha que surfava, foram identificados como ponto a melhorar. De lá para cá, foram sete etapas vencidas na elite mundial, todas sob o comando de Leandro Dora e com o auxílio de Maldonado.

“Era equipamento errado, basicamente. Eu tiro uma foto dele com a prancha e mostro para ele. Daí eu falo: ‘Cara, estou vendo um brinquedo de criança na mão de um homem’. E aí começa essa transformação. E também o atleta acreditar, aceitar isso e seguir junto, porque o atleta tem que acreditar e querer. Tem que abraçar a ideia”, Leandro Dora, técnico brasileiro de Jack Robinson ao canal “Let’s Surf”.

Jack Robinson: ‘sangue bom’ casado com brasileira

Além de tudo, Jack Robinson também é casado com uma brasileira. Trata-se da modelo capixaba Júlia Muniz, com quem tem um filho.

A convivência com o entorno brasileiro fez com que o australiano aprendesse o português. Ainda que não seja fluente, Jack “se vira” bem e gosta de brincar falando gírias tradicionais do país.

Rafael Maldonado o considera um cara “sangue bom”. Sua aproximação com Jack aconteceu de maneira natural, em Florianópolis (SC), quando o preparador dava treinos para Yago Dora e o australiano se impressionou com o trabalho, pedindo para participar também. Desde então, a parceria se oficializou e há uma troca produtiva entre eles.

“O Jack é um bicho muito querido. Ele é muito sangue bom, o cara é demais. Jack foi uma pessoa que chegou no time de uma forma muito legal, positiva. Eles [Jack e Yago] se puxam, têm qualidades totalmente diferentes, então um pega muito do outro, é muito legal. A chegada do Jack foi muito positiva”, disse Rafael Maldonado, preparador físico de Jack Robinson ao canal “Let’s Surf”.

Jack foi carrasco recente de Medina em Teahupoo

Jack Robinson foi um carrasco recente de Gabriel Medina em Teahupoo, local da disputa olímpica. O australiano venceu o brasileiro na final da etapa do Circuito Mundial do ano passado.

No confronto geral entre os dois, porém, há um equilíbrio. O duelo está empatado com três vitórias para cada lado.

Medina, no entanto, é tricampeão mundial. Jack Robinson, por sua vez, ainda não foi campeão do mundo.

Brisa é atual vice em Teahupo’o

Brisa Hennessy também tem alcançado bons resultados sob o comando de Grilo. A costa-riquenha, por exemplo, é a atual vice-campeã em Teahupoo, em competição também válida pelo Circuito Mundial.

A surfista precisou superar a depressão e um distúrbio alimentar. Desde que compartilhou a questão, se diz mais livre e tem obtido melhores resultados.

Para enfrentar Tati, Brisa eliminou outra brasileira: Luana Silva que, curiosamente, também é treinada por Leandro Dora.

Dora também já treinou a própria Weston-Webb por cinco anos, e foi campeão mundial com Adriano de Souza, o Mineirinho, em 2015.

Disputas por medalhas pode ser neste sábado

As disputas por medalhas na Olimpíadas podem acontecer neste sábado (3). A confirmação por parte do Comitê Olímpico Internacional se dará a depender das condições do mar em Teahupoo. Caso não ocorra, há chances da maré melhorar na segunda (5).

O duelo entre Gabriel Medina e Jack Robinson acontecerá na segunda bateria das semifinais masculinas. Antes, se enfrentam o francês Kauli Vaast e o peruano Alonso Correa.

No feminino, Tatiana Weston-Webb e Brisa Hennessy também duelam na segunda bateria. Antes, o confronto é entre a americana Caroline Marks e a francesa Johanne Defay.