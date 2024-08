No aniversário de São Bernardo, Sehal destaca a gastronomia

São Bernardo do Campo é uma cidade que se destaca pela qualidade e diversificação de seus serviços, em especial o setor de bares e restaurantes. E este é um motivo especial para parabenizar o município que completa 471 anos neste 20 de agosto, segundo o Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC.

“Em nome da categoria, desejamos que a cidade seja cada vez mais próspera. O bom desenvolvimento econômico local tem a contribuição do nosso setor, que gera emprego e renda às famílias”, acrescenta Beto Moreira, presidente do Sehal.

Beto Moreira reconhece que a cidade tem seus atrativos para o setor. “Comemorar aniversários, encontrar amigos, sair com os filhos, promover eventos são sempre possíveis dentro da nossa vasta oferta de estabelecimentos gastronômicos”, afirma.

De acordo com ele, as referências estão em alguns principais eixos como a Avenida Kennedy, Avenida Antártico e Prestes Maia, além das suas adjacências, porém, outras regiões próximas ao Centro e em bairros despontam com estabelecimentos atrativos.

Tradição é o que não falta na cidade, os são-bernardenses têm a referência da gastronomia trazida por imigrantes italianos, que ficou conhecida pela famosa Rota do Frango com Polenta, que virou memória com o fechamento dos restaurantes.

“Há desde casas da década de 1970, como o Capassi, atualmente um dos poucos onde é possível apreciar o antigo cardápio, até espaços célebres como o Bar do Bolinho, com tradição de mais de 50 anos na cidade, o Paris 6 Bistrô, conhecido nacionalmente, entre tantos outros com opções de culinária diversa”, acrescenta Beto Moreira.

São Bernardo do Campo tem grande relevância na Região. O seu potencial de consumo para os mais diversos itens é um fator a ser considerado. É a 5ª cidade no ranking estadual e ocupa a 17ª posição no cenário nacional, segundo dados da IPC Marketing Editora, que divulga o potencial de consumo no País. Como a quinta colocada gera R$ 38,2 bilhões em consumo.