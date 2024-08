No aniversário de Campo Grande, Jads e Jadson gravam novo DVD com show gratuito

Conhecidos pelo sistema “bruto, rústico e sistemático”, a dupla Jads & Jadson surpreende os fãs ao gravar nesta segunda-feira (26), no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, o seu mais novo DVD “Bruto é Pop”. Com entrada franca e mega estrutura montada, os músicos apresentaram nova proposta em seu repertório ao contar com versões repaginadas de clássicos do pop, rock e MPB dos anos 80 e 90, além da participação da cantora de música pop Kell Smith, que subiu ao palco com a dupla na tarde de gravação.

O emblemático pôr do sol do Parque das Nações Indígenas deu um toque especial durante a gravação do DVD. No aniversário de Campo Grande, a cidade ganhou um lindo presente ao sediar o show de uma das duplas mais conhecidas e respeitadas da música sertaneja, com o total do público presente de aproximadamente 50 mil pessoas. Clássicos da música popular estiveram presentes na gravação do DVD, como as músicas Chão de Giz, de canção de Zé Ramalho, e Apenas Uma de Amor, do Lulu Santos.

Além das músicas sertanejas autorais, durante a carreira, Jadson e Jadson também se dedicaram à regravações de grandes canções que marcaram suas trajetórias. Para esse novo projeto, o repertório mescla músicas de outros segmentos que ganham vida com o tom de voz único da dupla.

“Desde o começo da nossa carreira sempre trouxemos uma versão pop para o nosso trabalho e dessa vez, atendendo o pedido dos fãs, iremos fazer um repertório inteiro com clássicos da música brasileira. É um presente para nós e para Campo Grande estarmos juntos no aniversário dessa cidade que sempre nos acolheu”, afirma Jads.

A gravação do DVD é uma realização da Som Livre, Ninho do Entretenimento e Ayslan Abdo. De acordo com a produção, o projeto foi planejado há mais de um ano, entre as escolhas do repertório e autorizações para regravações.

Sobre a dupla – Donos dos hits Jeito Carinhoso, Noite Fracassada, Toca um João Mineiro e Marciano e Com Todos menos Comigo, música que alavancou a carreira e abriu fronteiras para outros Estados, a dupla não nega o amor e o carinho por Campo Grande e Mato Grosso do Sul. Nascidos em Catanduvas, no Paraná, os irmãos foram criados em Ponta Porã-MS e de lá para cá rodaram o Brasil afora levando a música sertaneja com seu toque rústico característico. Com mais de 30 anos de carreira, Jads & Jadson possuem também grandes canções ao lado de outros artistas, como Michel Teló, Almir Sater, Gusttavo Lima, Cristiano Araújo, João Carreiro e João Neto e Frederico.

Sobre a Som Livre

A Som Livre é uma empresa de música que faz parte da Sony Music Entertainment. Com sua capacidade única de entender e antecipar tendências, lançou e desenvolveu inúmeros dos maiores artistas e músicas de sucesso do Brasil nas últimas décadas. Também atua em diversos eventos, como Festeja e Samba Demais.