No aniversário de 7 anos, Santo André expande Moeda Verde para o Núcleo São Sebastião

Com direito a festa, bolo e uma recepção calorosa, a Prefeitura de Santo André, por meio do Núcleo de Inovação Social, e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) promoveram nesta sexta-feira (22) o lançamento da 29ª comunidade participante do Moeda Verde, o Núcleo São Sebastião.

O evento integrou as comemorações do aniversário de sete anos da iniciativa e contou com o anúncio da 30ª comunidade que integrará o programa, o Núcleo Nova Progresso, no Parque Gerassi, cujas trocas têm projeção de começar a partir do dia 10 de dezembro. A novidade foi compartilhada pela deputada estadual e primeira-dama, Ana Carolina Serra, presente no lançamento, acompanhada do prefeito Paulo Serra, do superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira, e da presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Claudia de Fabris.

Idealizadora do Moeda Verde, a deputada Ana Carolina Serra procurou ressaltar a importância do programa, especialmente junto às crianças do local. “O lixo deve ser jogado no lixo. O material pode ser reciclável e se tornar outro material. Aquilo que achamos que não serve, serve! Aqui no Moeda Verde trocamos o reciclável por alimento de alta qualidade nutricional e, lá na frente, quando a cooperativa vende o reciclável, esse resíduo se torna dinheiro”. A primeira-dama complementou associando a iniciativa às questões urgentes que envolvem a mitigação das mudanças climáticas.

No Núcleo São Sebastião as trocas vão ocorrer quinzenalmente, às quartas-feiras, a partir das 10h, na praça da Rua Grajaú, ao lado da comunidade, e vão beneficiar aproximadamente 200 famílias. “O Moeda Verde é uma ação transversal, que leva consciência ambiental para as comunidades, economizando recursos públicos e gerando emprego na outra ponta. Não é só uma simples troca, é um exemplo para o Brasil e para o mundo sobre estas discussões sustentáveis tão presentes nos dias de hoje”, destaca o prefeito Paulo Serra, que reforçou junto aos moradores a importância de acompanhar a agenda de trocas e participar quinzenalmente das ações.

Amelita Campos Ferreira, que reside no Núcleo São Sebastião há quase 40 anos, já tinha ouvido falar do programa e hoje teve a oportunidade de participar da primeira troca. “Eu já juntava meus recicláveis e entregava para o caminhão. Mas, não eram todos. Agora todo mundo vai reciclar”, comenta animada.

Para celebrar o aniversário de sete anos, o evento no Núcleo São Sebastião contou ainda com a presença de representantes das comunidades Missionários, Vila Palmares e Sacadura Cabral, além do próprio líder comunitário do Núcleo São Sebastião, que auxiliou na mobilização dos moradores. A Secretaria de Meio Ambiente também participou da ação, realizando o Moeda Pet.

Desde que o Moeda Verde foi criado, em novembro de 2017, já foram recolhidas mais de 1,7 mil toneladas de resíduos recicláveis e entregues quase 350 toneladas de legumes, frutas e hortaliças frescas. Informações sobre as comunidades beneficiadas e a agenda estão disponíveis em www.semasa.sp.gov.br/moedaverde.

“O Moeda Verde é uma política pública de sucesso e a palavra de hoje é gratidão. Toda a população envolvida no programa é quem faz desta iniciativa um sucesso”, comemora o superintendente do Semasa, Ajan Marques de Oliveira. O lançamento no Núcleo São Sebastião contou ainda com interpretação artística da Arca (Associação Ribeirãopirense de Cidadãos Artistas). No total, foram 31 moradores que encaminharam para a reciclagem 340 quilos de resíduos.

Um dos programas mais premiados da gestão, o Moeda Verde se tornou lei municipal em 2022, e acumula diversos reconhecimentos nacionais como o Prêmio Inova Cidades, do Smart City Business Brazil Congresso; Tecnologia Social certificada pela Fundação Banco do Brasil; e o Prêmio Josué de Castro, do Governo do Estado. Além disso, o programa foi apresentado mundialmente durante a COP29, no Azerbaijão.