No aeroporto de Congonhas, duas aeronaves da Latam colidem em manobra

Na manhã desta terça-feira (3), um incidente envolvendo duas aeronaves da companhia aérea Latam ocorreu no pátio do aeroporto de Congonhas, localizado na Zona Sul de São Paulo. As duas aeronaves, uma com destino a Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e outra que se dirigia a Brasília, Distrito Federal, entraram em contato durante as manobras de taxiamento. O episódio resultou em danos visíveis na estrutura das aeronaves, embora tenha ocorrido sem feridos.

As imagens do momento da colisão foram rapidamente compartilhadas em grupos de pilotos da capital paulista, registrando o instante em que a ponta da asa de um dos aviões tocou a cauda do outro, que estava parado. O evento ocorreu por volta das 8h24 e não interferiu na segurança dos passageiros ou tripulantes, que desembarcaram sem contratempos.

Em comunicado oficial, a Latam confirmou o ocorrido e ressaltou que todos os procedimentos de segurança foram seguidos. A empresa garantiu que os passageiros afetados seriam realocados em outros voos da companhia e que as aeronaves passariam por inspeções detalhadas de manutenção.

A Aena Brasil, concessionária responsável pela administração do aeroporto de Congonhas, também se manifestou. Em sua nota, destacou que o incidente não causou impacto nas operações regulares do aeroporto e assegurou que as atividades continuavam conforme o planejado. A empresa enfatizou ainda que as autoridades competentes, como o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), já estão conduzindo investigações para apurar as circunstâncias do acidente.

Ambas as instituições lamentaram os transtornos causados aos passageiros e reforçaram seu compromisso com a segurança e a eficiência nas operações aeroportuárias. As operações no terminal continuam sem alterações significativas na programação dos voos, garantindo a continuidade dos serviços aos usuários.