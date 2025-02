ABC Paulista: Krav Maga oferece aulas gratuitas para empoderar mulheres contra a violência

O Brasil ainda registra altos índices de violência contra a mulher. Em 2024, o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, apontou que somadas as violências contra elas (feminicídios, agressões em contexto de violência doméstica, ameaça, perseguição, violência psicológica e estupro, mais de 1,2 milhão de mulheres foram atingidas. Isso sem falar no recorde de estupro (um a cada seis minutos) e aumento em 0,8% nos feminicídios.

Nesse cenário, a melhor forma de se comemorar o mês de março, mês das Mulheres, é dando a elas a capacidade de se defender de ataques ou ameaças.

A Federação Sul Americana de Krav Maga, referência mundial em qualidade e precursora do Krav Maga (técnica de defesa pessoal) na América Latina, preparou uma série de atividades em março, todas gratuitas, para incentivar as mulheres a mudarem sua relação com o medo e se tornarem mais autoconfiantes.

Treinamentos gratuitos para elas: as mulheres que quiserem conhecer o Krav Maga, técnica que foi criada por Imi Lichtenfeld, na década de 40, para que qualquer pessoa, independentemente de seu sexo, idade ou força física, pudesse se defender, poderão treinar gratuitamente durante o mês de março em qualquer academia da Federação Sul Americana de Krav Maga.

Treinamentos gratuitos para grupos fechados em empresas, associações, clubes etc: as instituições interessadas em promoverem cursos de Krav Maga poderão entrar em contato para que os instrutores habilitados atendam gratuitamente a essas demandas. A de aulas para empresas e outras instituições será aberta em março.

Aulão comemorativo simultâneo: no fim de semana de 15 e 16 de março, serão realizados em todo o Brasil aulões especial para as mulheres, nos quais elas vivenciarão situações reais como roubo de bolsa, puxão de cabelo, enforcamento, tentativa de estupro e outras, para poderem experimentar na prática as soluções que o Krav Maga oferece.

Segundo explica Grão Mestre Kobi Lichtenstein presidente da Federação Sul Americana de Krav Maga e a maior autoridade da modalidade na América Latina, a expectativa é despertar nas mulheres a autoconfiança necessária para que elas saiam da posição de vítimas. “Quando elas percebem que, a partir do treinamento com profissionais habilitados, elas ganham técnica e controle emocional, elas mudam sua postura diante de ameaças e se tornam capazes de defender a sua vida e de seus filhos”, comenta Grão Mestre Kobi. Hoje, 30% dos alunos da Federação Sul Americana de Krav Maga são mulheres.

No estado de São Paulo, para participar qualquer uma das atividades da Federação Sul Americana de Krav Maga no Mês das mulheres, acesse o site, procure a academia mais próxima e se inscreva. As inscrições são válidas para mulheres acima de 14 anos

35 anos de Krav Maga no Brasil

O Krav Maga foi criado por Imi Lichtenfeld, na década de 40, para que qualquer pessoa, independentemente de seu sexo, idade ou força física, pudesse se defender. Foi trazido ao Brasil por Grão Mestre Kobi – aluno direto de Imi, em 1990 e vem sendo preservado pelos profissionais da Federação Sul Americana de Krav Maga exatamente como foi desenvolvido.

Os benefícios para elas são diversos. Além de melhorar a condição física, o Krav Maga confere aumento da autoestima e da autoconfiança. A mudança na relação com o medo torna essas mulheres mais alertas e menos acovardadas.

“Mas vale ressaltar que é necessário treinar com um instrutor habilitado para que o resultado seja efetivo, porque o Krav Maga não é um esporte e sim uma modalidade de defesa pessoal, sem campeonatos ou competições, no qual o maior prêmio é a vida”, completa Grão Mestre Kobi.