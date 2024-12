Nivea Stelmann revela mágoas de relacionamento com Elano

No último episódio do podcast Cara a Tapa, a ex-atriz da Globo, Nivea Stelmann, compartilhou detalhes sobre seu tumultuado relacionamento com Elano, ex-jogador da Seleção Brasileira. A atriz não hesitou em expressar que esta fase de sua vida representa uma das maiores decepções pessoais.

Nivea destacou que, se tivesse a oportunidade, eliminaria esse capítulo de sua história. “Nosso término foi extremamente destrutivo para ambos, e foi uma experiência muito negativa”, afirmou, ressaltando seu arrependimento ao mencionar o relacionamento. O casal começou a se relacionar logo após a Copa do Mundo de 2010, com Nivea revelando que Elano a procurou enquanto ainda estava casado, embora a relação só tenha sido tornada pública após o divórcio dele.

A separação não ocorreu de maneira amigável; segundo Nivea, Elano desapareceu repentinamente de sua vida. “Ele foi covarde, para usar uma expressão mais amena. Não teve coragem de encarar o fim da relação”, disse a atriz, demonstrando a dor e o ressentimento que sentiu diante da atitude do ex-parceiro.

Apesar de estar apaixonada e até mesmo planejando um futuro juntos, incluindo a compra de apartamentos em Santos, o relacionamento terminou abruptamente quando Elano decidiu retornar para sua ex-esposa. “Queria muito que desse certo, mas ele optou por voltar para ela. Não havia necessidade de desaparecer da minha vida”, lamentou Nivea.

Adicionalmente, a atriz enfrentou o estigma social que frequentemente acompanha relacionamentos com atletas, sendo rotulada como uma “Maria Chuteira”. Esse rótulo a levou a mudar sua postura e adotar uma atitude mais defensiva em relação à sua imagem.

As consequências desse relacionamento tumultuado culminaram em um processo judicial entre os dois. Elano moveu uma ação contra Nivea após ela ameaçar expor fotos íntimas do jogador. “Fomos parar no tribunal. A última vez que nos encontramos foi lá; eu fui sozinha e ele estava acompanhado pela mulher. Ele não teve coragem de me olhar nos olhos e nunca encerrou nossa relação diretamente”, contou Nivea.

Essa narrativa marcada por desilusões e mágoas deixou profundas cicatrizes na vida da ex-atriz. Contudo, ao compartilhar suas experiências no podcast, ela também refletiu sobre os erros cometidos e as lições aprendidas ao longo do caminho. Atualmente, Nivea parece ter superado as dores do passado e usa sua história como um alerta sobre as complexidades dos relacionamentos amorosos, especialmente quando envolvem figuras públicas.