NIVEA compartilha experiências incríveis no Festival Negritudes, dessa vez em São Paulo

Comprometida em sempre apoiar as pautas relevantes da comunidade negra, a NIVEA, marca número 1 em cuidados com a pele no mundo*, explora a potência do Festival Negritudes Globo em mais um ano de patrocínio. Em 2024, as edições de Rio de Janeiro e Salvador somaram mais de 4 mil participantes e, no próximo dia 5 de setembro, será a vez de São Paulo receber o evento, fechando o calendário do ano.

Na capital paulista, o Festival contará com palco de reflexões, mesas, debates e apresentações artísticas com a participação de convidados e palestrantes brasileiros de grande notoriedade em narrativas da cultura negra.

A marca terá um espaço exclusivo no evento, onde os convidados poderão conhecer e experimentar os produtos da linha Beleza Radiante (dois hidratantes corporais e um facial) e participar de atividades que celebram a beleza e a cultura negra. O estande de NIVEA promete misturar uma estética moderna e aconchegante, proporcionando aos visitantes uma experiência sensorial e de autocuidado.

Como patrocinadora do Festival Negritudes Globo São Paulo, NIVEA, reitera seu compromisso com o fomento a projetos que promovem o desenvolvimento da agenda da comunidade negra como parte de seus esforços contínuos para construir um futuro mais inclusivo e equitativo. A marca também firmar-se comprometida em elaborar soluções e proposta que atendam às especificidades das peles negras através da linha de Beleza Radiante. O Festival Negritudes Globo São Paulo poderá ser acompanhado ao vivo pelo Canal Futura no Globoplay, com transmissão aberta para não assinantes.

Pioneirismo

Com a linha Beleza Radiante, a NIVEA é a marca presente em todas as comunidades negras do Brasil que mais entende das necessidades das peles negras. O Festival Negritudes Globo já contou com o apoio e patrocínio de NIVEA na primeira edição do Festival, em 2023, promovendo rodas de conversas que discutiram formas de produzir mais conteúdo cultural sob a perspectiva de pessoas negras e a importância da presença destes profissionais nas telas para a construção de narrativas diversas, e múltiplas e cada vez mais distantes dos estereótipos. Desse modo, a linha Beleza Radiante busca cuidar e celebrar a beleza de todas as peles negras.

Conheça a linha

Desenvolvida a partir de uma ampla pesquisa para entender as necessidades da pele negra, a linha Beleza Radiante conta com produtos multifuncionais de alta performance, fórmulas exclusivas com resultados profundos para recuperar o brilho natural com alto poder de hidratação. Tem como proposta o reconhecimento quanto à diversidade de tons, necessidades específicas e características únicas para manter a pele negra saudável e bonita.