Nissan Versa SR – Por um lugar ao sol

O Nissan Versa chega à linha 2025 ao mercado brasileiro com a pretensão de reforçar sua participação junto ao segmento PcD e acrescentando uma nova versão, a SR, com preço de R$ 123.990, posicionada entre a Advance e a “top” Exclusive, fixada em R$ 132.990. O sedã compacto da marca japonesa parte da configuração de entrada Sense, com preço de R$ 110.590. Totalmente renovado na América do Norte em 2019, o Versa tenta encontrar um bom ritmo de aceitação do consumidor brasileiro. No primeiro quadrimestre deste ano, o sedã teve 3.977 unidades vendidas no Brasil, ocupando a modesta trigésima sétima colocação entre os carros de passeio. Na categoria de três volumes compactos, o modelo da Nissan aparece em quarto lugar, atrás do líder, o Chevrolet Onix Plus (17.852), do Volkswagen Virtus (10.381) e do Toyota Yaris (6.235).

Externamente, o Versa SR traz emblemas com o nome da versão em vermelho na grade frontal e junto à lanterna direita, retrovisores com indicador de direção pretos, grade frontal também na cor preta, rodas de liga leve aro 16 e aerofólio na tampa do porta-malas. Por dentro, a nova configuração é identificada por costuras duplas pespontadas em laranja nos bancos dianteiros, sobre o porta-luvas e nos painéis das portas. O painel conta com acabamento em Black Piano e o volante, com material sintético premium, enquanto o alumínio é usado no console central, no volante, no painel frontal e nas portas – com cromados nas maçanetas internas – e simulação de fibra de carbono nas portas e no painel de instrumentos.

O Versa SR vem de série com seis airbags, chave inteligente i-Keycom função de abertura e fechamento de portas, sistema de áudio com quatro alto-falantes, Bluetooth, reconhecimento de voz e tela sensível ao toque de 7 polegadas com espelhamento para Android Auto e Apple CarPlay, controlador automático de velocidade, carregador de celular sem fio, bancos com tecnologia Gravidade Zero, entradas de USB e USB Tipo C, Visão 360 Graus com detector de objetos em movimento, alerta de colisão frontal, assistente inteligente de frenagem, alertas de cinto de segurança destravado (frontal e traseiro) e de objetos no banco de trás, sistema de partida em rampa, travamento e abertura automática das portas por aproximação, painel de instrumentos Advance Drive Assist Display com tela de TFT colorida de 7 polegadas com indicador de temperatura externa e vidros com acionamento elétrico nas quatro portas.

Já na linha 2024, o Versa ganhou aprimoramentos tecnológicos e visuais em relação ao modelo apresentado em 2019 que o aproximaram do sedã médio da casa, o Sentra, igualmente produzido em Aguascalientes, no México, com o sedã compacto recebendo um estilo mais jovial e com novos itens de segurança e conforto e uma nova leitura da grade V-Motion. Também em 2024, o Versa já havia estreado o novo logotipo da Nissan. Quanto à paleta de cores externas, o sedã compacto manteve duas opções de cores sólidas (Preto Premium e Branco Aspen), cinco metálicas (Cinza Lunar, Azul Cobalto, Cinza Grafite e Prata Classic e Vermelho Scarlet, tradicional no carro desde a primeira geração que veio para o mercado brasileiro, em 2012) e uma perolizada (Branco Diamond).

O “powertrain” é igual em todas as versões do Versa. O conjunto é formado pelo motor 1.6 16V Flex com até 113 cavalos de potência a 5.600 rotações por minuto e 15,3 kgfm de torque a 4 mil giros, acoplado à transmissão Xtronic CVT com 5 marchas simuladas. De acordo com a Nissan, em baixas rotações, o câmbio tipo CVT ajuda a reduzir o consumo e a gerar menos ruídos internos. A transmissão incorpora o modo “Sport”, que, acionado por um botão no câmbio, eleva as rotações para proporcionar respostas mais rápidas. Adiciona ainda a função D-Step, para melhorar a sensação de aceleração com a simulação de trocas de marchas em alta rotação.

Com mais de 30 anos e quatro gerações que marcaram o segmento sedã ao longo de sua história, o Versa recebeu seu nome para representar as cinco primeiras letras da palavra “versátil”. Para isso, a marca oriental sempre buscou estimular a versatilidade do seu modelo com a capacidade de adaptação às necessidades funcionais dos motoristas de cada mercado em que o carro é vendido, sendo o Versa um dos primeiros modelos a ser concebido conforme a filosofia Nissan Intelligent Mobility. No Brasil, o Versa foi lançado já em sua segunda geração, e chegou a ter uma versão produzida no Complexo de Resende, no sul do Estado do Rio de Janeiro, com nome de V-Drive, que mantinha o design antigo em relação ao modelo fabricado no México.