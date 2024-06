Nissan Sentra linha 2025 – “Upgrade” na competitividade

O Nissan Sentra 2025 chega ao mercado brasileiro com novo design e mais equipamentos de série. A oitava geração do sedã médio foi apresentada no Brasil em março do ano passado, quatro anos depois de ser mostrada na China – com o nome de Sylphy. Agora, chegam ao Brasil algumas intervenções que buscaram deixar o modelo produzido no México mais refinado e elegante. A linha também ganhou reforço na segurança e no conforto, com a inclusão de mais itens e equipamentos – principalmente na versão inicial Advance. O preço sugerido começa em R$ 156.390 na Advance, passa para R$ 176.690 na Exclusive e chega a R$ 178.390 na Exclusive com interior premium. Houve ainda na linha 2025 a inclusão da inédita cor Cinza Atlântico metálica, que se soma à paleta do sedã composta pela Preto Premium (sólida), Branco Diamond (perolizada) e a metálica Cinza Grafite. O Sentra Exclusive ode ser encontrado também em duas opções de bi-tone: Branco Diamond (a do modelo testado) e a Cinza Atlântico, ambas com teto Preto Premium. Em um segmento com escassas novidades, a linha 2025 dá ao Sentra mais embalo para a disputa com o Toyota Corolla, líder de vendas nos sedãs médios no Brasil há dez anos, e com o novato BYD King, um híbrido plug-in que acaba de chegar ao país.

As dimensões do Sentra não foram alteradas – permanecem 4,64 metros de comprimento, 1,81 metro de largura, 1,45 metro de altura e 2,70 metros de entre-eixos. Também foi mantido o visual frontal musculoso, inspirado nos sedãs maiores da Nissan – como o Altima e o Maxima. A maior mudança no Sentra 2025 é na grade. Ladeada pelo conjunto óptico de leds com luzes de condução diurna (DTRL), agora traz menos acabamentos cromados e mais pretos brilhantes. A entrada de ar frontal é preenchida com filetes horizontais. O para-choque dianteiro ganhou novos vincos e perdeu as luzes diurnas em leds na parte inferior, que foram integradas aos faróis. O sedã incorpora o novo logotipo da Nissan na frente e na tampa traseira e uma chave I-Key redesenhada. A linha de cintura permanece elevada, com um teto baixo com estilo “flutuante” e caimento gradual na traseira que remete aos cupês. As lanternas com lâmpadas halógenas preservam o formato de bumerangue. Teto solar, faróis de neblina, rodas de liga leve de 17 polegadas diamantadas e grade inferior no para-choque traseiro reforçam o requinte.

O motor de 2,0 litros de terceira geração da família MR20DD, apresentado no Brasil no início de 2023, não teve mudanças agora. Aspirado e movido exclusivamente a gasolina, desenvolve 151 cavalos de potência a 6 mil rpm e 20 kgfm de torque a 4 mil rpm. O acabamento interno do propulsor é espelhado – para reduzir atrito dos cilindros e melhorar o resfriamento para aumentar potência e torque –, por meio de uma tecnologia de aço spray utilizada no superesportivo Nissan GT-R. O motor tem também um eixo de balanceamento para reduzir vibração e ruídos. A válvula de controle de fluxo de ar tem múltiplas seções (Tumble Control Valve – TCV) para obter um fluxo de ar ideal na admissão, podendo abrir em vários ângulos nesse coletor. O câmbio CVT XTronic de oitava geração simula 8 marchas.

Além do visual renovado, o Sentra 2025 destaca-se pelos equipamentos de série, agora também disponíveis para a versão Advance. Ela passa a vir com monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro, alerta inteligente e assistente de prevenção de mudança de faixa e faróis automáticos inteligentes. De série, a versão inicial conta ainda com alerta avançado de colisão frontal, alerta inteligente de atenção do motorista e sistema de monitoramento de pressão dos pneus. Já o piloto automático inteligente e a Visão 360 Graus Inteligente com detecção de objetos em movimento são disponíveis apenas na variante Exclusive. Também na “top” há o assistente inteligente de frenagem, o assistente inteligente de prevenção de mudança de faixa e o controle dinâmico de chassi integrado – que utiliza recursos do controle de tração, de distribuição automática de frenagem e assistente de frenagem para manter o carro na trajetória correta. Com a partida remota, é possível acionar o motor à distância pressionando o botão de travamento das portas – serve para ligar o ar-condicionado para deixar o interior do veículo climatizado antes de os ocupantes entrarem. Mesmo com tantas tecnologias, se o impacto for inevitável, o sedã conta com seis airbags (frontais, cabeça e laterais) e uma estrutura reforçada de carroceria para mais resistência aos choques.

Experiência a bordo

Elegância explícita

Por dentro, o novo Sentra tem um aspecto sofisticado. A versão Exclusive avaliada contava com o vistoso pacote Interior Premium (R$ 1.700), que adiciona acabamentos na cor caramelo nos bancos, nas portas e no painel. O volante de base achatada tem ajustes de altura e profundidade e proporciona boa pegada, além de abrigar as aletas para troca de marchas manuais e o acionamento do piloto automático inteligente. Colorido e de 7 polegadas, o painel de TFT facilita a visualização das informações do computador de bordo. No console central, embaixo do apoio de braço, há um compartimento com 7,7 litros de capacidade. O porta-malas comporta 466 litros e a boca do compartimento mais perto do solo facilita a acomodação de bagagens grandes. O encosto rebatível do banco traseiro ajuda a transportar itens maiores.

Na dianteira e na traseira, os bancos trazem a tecnologia “Gravidade Zero” (Zero Gravity), inspirada em estudos de ergonomia da NASA, para aliviar a tensão nas costas e proporcionar viagens longas sem cansaço. O sistema de som da Bose esbanja a categoria usual da marca. A central multimídia tem tela “touchscreen” de 8 polegadas e as conexões com Apple CarPlay e Android Auto são feitas apenas com cabos – um sedã médio tão tecnológico merece conexões wireless. Outro anacronismo do Sentra que incompreensivelmente foi mantido na linha 2025 é o freio de estacionamento, que continua sendo ativado em um arcaico pedal posicionado à esquerda do pedal de freio. Um prático botão eletrônico no console seria uma solução mais coerente com o estilo do modelo.

Primeiras impressões

Classe em movimento

Morungaba/SP – A apresentação do Sentra 2025 foi feita em um trajeto entre a capital paulista e a cidade de Morungaba, cerca de 200 quilômetros de ida e volta, com trechos urbanos e rodoviários. O motor 2.0 aspirado do Sentra, movido a gasolina e com sistema de injeção direta, entrega 151 cavalos a 6 mil rpm e 20 kgfm a 4 mil rpm. Ele revela uma parceria bastante interessante com o câmbio CVT XTronic de oitava geração. Apesar de não contar com um turbocompressor, sempre que há demanda expressa pelo pedal da direita, o conjunto entrega reacelerações vigorosas. A Nissan afirma que aplicou o ciclo Atkinson para permitir que os tempos de admissão, compressão, expansão e exaustão do motor ocorram em uma única volta do virabrequim. De acordo com a marca, o arranjo ajuda a priorizar a eficiência térmica e o consumo de combustível. E a impressão é de que o “powertrain” dribla os desperdícios de força. Com 8 marchas simuladas, o câmbio inclui conversor de torque com resposta mais rápida. É possível utilizar os “paddles shifters” para administrar as mudanças das marchas (simuladas) do câmbio. Desenvolvido para maximizar o torque sem sacrificar o controle e o conforto nas partidas e ultrapassagens, o conjunto é bastante eficiente (mesmo sem ter proposta esportiva) e silencioso.

O “powertrain” do Sentra oferece quatro programas de modo de condução, acionáveis por um discretíssimo botão na alavanca de câmbio: “Normal” (melhor equilíbrio entre aceleração e dirigibilidade em qualquer condição), “Sport” (mantém a marcha mais baixa com rotações mais altas), “Manual” (para controle do motorista de velocidade e aceleração por seleção de marcha por meio de “paddles shifters” atrás do volante) e “Eco” (ajusta a entrega de energia e a resposta do acelerador para o consumo ser reduzido de 5% a 10%). Para maior conforto e controle do veículo, o sistema de suspensão tem suporte tipo MacPherson com amortecedores de tubo duplo na dianteira e multilink na traseira. O objetivo da combinação foi oferecer diversão ao dirigir, sem abdicar do conforto e estabilidade. Pela correta calibração da suspensão, o sedã permite acelerar forte sem que ameace escapar nas curvas. Os equipamentos de auxílio ao motorista da versão “top” se mostraram igualmente efetivos. De acordo com a Nissan, o sedã acelera de zero a 100 km/h em 9,4 segundos e pode chegar a 200 km/h. Para o Inmetro, o Sentra tem consumo urbano de 11 km/l e rodoviário de 13,9 km/l.

Ficha técnica

Nissan Sentra Exclusive

Motor: 2.0 a gasolina, aspirado, quatro cilindros, 16V, controle elétrico VTC (e-VTC), injeção direta, ciclo de Atkinson, EGR refrigerado e alta taxa de compressão, 1.997 cm3, sistema avançado de partida remota pelo controle de ignição

Potência: 151 cavalos a 6 mil rpm

Torque: 20 kgfm a 4 mil rpm

Transmissão: CVT XTronic com 8 marchas simuladas, opção de trocas sequenciais em “paddles shifters”, função D-Step

Direção: elétrica com assistência variável

Tração: dianteira

Carroceria: sedã médio para cinco pessoas

Dimensões: 4,64 metros de comprimento, 1,81 metro de largura, 1,45 metro de altura, 2,70 metros de entre-eixos

Peso: 1.410 quilos

Suspensão: dianteira tipo MacPherson, molas helicoidais, traseira eixo de torção, molas helicoidais

Rodas e pneus: liga leve de 17 polegadas diamantadas, pneus 215/50 R17

Freios: a disco nas quatro rodas, ABS, controle eletrônico de frenagem (EBD), assistência de frenagem (AB)

Porta-malas: 466 litros

Tanque de combustível: 47 litros

Preço: R$ 178.390 (versão Exclusive com interior premium)