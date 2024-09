Nísia Trindade ressalta esforços do Governo Federal no combate às queimadas e mudanças climáticas

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, é a convidada do programa “Bom Dia, Ministra” desta quarta-feira, 25 de setembro, uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), transmitida ao vivo e em formato de entrevista coletiva.

No programa, Nísia abordará os impactos das queimadas e da seca extrema no país, e como a pasta da Saúde vem trabalhando integrada ao esforço intergovernamental em favor do Plano Setorial da Saúde de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima.

Durante uma hora de diálogo com profissionais de rádios de todo o país, a ministra vai detalhar as ações da Saúde no enfrentamento às mudanças climáticas e aos incêndios, que desencadeiam danos à saúde ocasionados pela densidade da fumaça e pela falta de água potável, afetando diretamente milhares de pessoas.

A ministra falará sobre a atuação da Força Nacional do SUS em diversas regiões do país. Equipes do Ministério da Saúde trabalham em conjunto com autoridades estaduais para mitigar efeitos das queimadas e da seca, com foco na saúde da população indígena.

SALA DE SITUAÇÃO — Outro tema abordado no programa será a criação da Sala de Situação Nacional de Emergências Climáticas em Saúde, ferramenta de gestão para planejar respostas às emergências climáticas como secas prolongadas, escassez de água, queimadas e outras ocorrências relacionadas ou agravadas pela mudança do clima. A sala de situação tem como objetivo planejar, organizar, coordenar e controlar as medidas a serem empregadas em momentos de urgência.

YANOMAMI — Nísia vai tratar outras iniciativas da pasta, como a ampliação do número de médicos no território Yanomami. A medida faz parte do fortalecimento da saúde indígena no país. O mais recente investimento na força de trabalho ocorre por meio da Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) e da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS).

Um edital de processo seletivo simplificado prevê a contratação de 400 profissionais de saúde para o território Yanomami. O processo seletivo visa contratar ginecologistas, obstetras, médicos da família, pediatras, infectologistas, socorristas, sanitaristas, entre outros.

DENGUE — Outra iniciativa da pasta que será pauta do programa é o lançamento do plano de ação para redução dos impactos das arboviroses. O plano está baseado nas evidências científicas mais atualizadas, novas tecnologias e representa um pacto nacional para o enfrentamento a essas doenças. O objetivo é apresentar ações que serão coordenadas pelo Ministério da Saúde em estreita parceria com estados e municípios e colaboração de instituições públicas e privadas, bem como de organizações sociais.

AO VIVO — O “Bom Dia, Ministra” pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.