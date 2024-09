Nísia Trindade detalha ações do Governo Federal contra efeitos de queimadas e seca

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, detalhou ações do Governo Federal para enfrentar a crise de saúde resultante dos efeitos da maior estiagem dos últimos 40 anos e das queimadas. Durante o “Bom dia, Ministra” desta quarta-feira, 25 de setembro, ela ressaltou a atuação da Força Nacional do SUS em diversas regiões e reiterou que o trabalho é feito de maneira colaborativa e regionalizada. Nas últimas semanas, equipes do Ministério da Saúde percorreram Acre, Rondônia e Amazonas em um trabalho conjunto com autoridades locais para mitigar efeitos na saúde, em especial da população indígena. Outros estados do Norte e Centro-Oeste também receberão o suporte.

Nísia comentou que algumas comunidades amazônicas estão isoladas, o que leva ao desabastecimento e dificulta a chegada de profissionais de saúde. Além da qualidade do ar, a preocupação é com o acesso à água e com a estrutura para garantir a mobilidade das equipes de saúde.

“Há uma questão importante, especialmente na região amazônica, em relação ao isolamento de comunidades, o que leva ao desabastecimento e dificuldades de ida de profissionais de saúde. Estamos trabalhando nessa agenda e priorizamos, num primeiro momento, esses três estados em função dessa situação”, explicou.

O Governo Federal intensificou medidas de apoio aos estados e municípios afetados pela crise climática, que tem gerado necessidade de auxílio humanitário, como a distribuição de água e alimentos. Nos três estados da região Norte por onde a equipe já passou, foram realizadas visitas técnicas, assistência em comunidades ribeirinhas, avaliação de dados epidemiológicos e pactuação de ações com os governos estaduais e municipais.

“Nós estamos apoiando os municípios nas ações de saúde da família, nas unidades básicas de saúde e, se necessário, com um reforço da Força Nacional do SUS, quando há a capacidade esgotada de leitos e situações desse tipo. Neste momento, a sobrecarga maior está nas unidades básicas de saúde, de pronto atendimento e estamos trabalhando nessas ações”.

A ministra ressaltou que há a previsão de recursos adicionais para os municípios a partir de Planos de Ação apresentados por eles. “Quando há situações de emergência, a partir de planos de ação dos municípios, estão previstos recursos adicionais para esse apoio. Então, nós temos trabalhado dessa forma e vamos continuar a apoiar estados e municípios nessa ação”.

De acordo com a ministra, apesar de não haver necessidade de montagem de hospitais de campanha, foram solicitados medicamentos, insumos e o reforço das equipes. Além disso, ela afirma que haverá a instalação de tendas de hidratação onde houver necessidade, como nas comunidades isoladas. “O Governo Federal está empenhado em mitigar os danos do que estamos vivendo e cada vez mais fortalecer a capacidade de enfrentar essas situações e emergências graves, como no caso da fumaça das queimadas”, afirmou.

SAÚDE INDÍGENA – No caso da saúde dos povos indígenas, que estão sendo severamente impactados pela crise nessas regiões, a ministra reforçou que o Ministério atua com atenção redobrada. Em Rondônia, cerca de 44 aldeias no Distrito Sanitário Especial Indígena de Porto Velho (Dsei/PVH) estão entre as mais afetadas no estado, com dificuldade de acesso à água potável e riscos de insegurança alimentar. A Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) já iniciou um processo emergencial para garantir o aporte nutricional às comunidades.

“Quero reforçar aqui também o cuidado especial com a saúde dos povos indígenas, que estão sendo muito afetados por essa crise. Como vocês sabem, há uma responsabilidade direta do Ministério da Saúde, que faz a atenção à saúde da população indígena. É um grande desafio, por isso estamos trabalhando juntos no passo a passo”, ressalta.

SALA DE SITUAÇÃO – Nísia Trindade explica que o Ministério da Saúde tem uma sala de situação desde junho para monitorar queimadas e qualidade do ar, e que há um esforço conjunto com outras pastas, como Meio Ambiente e Mudança do Clima, Integração e do Desenvolvimento Regional e Casa Civil, com uma sala de situação permanente para lidar com a logística e garantir o atendimento às comunidades afetadas.

“O Ministério da Saúde está, desde junho, presente na sala de situação dedicada a essa questão das queimadas, que foram numa intensidade muito maior do que nos anos anteriores. Também está se verificando a ação criminosa, com vários indícios existentes a esse respeito. É uma questão que, portanto, envolve todo o governo”, disse. A Sala tem o propósito de enfrentar com ações rápidas os desafios de eventos climáticos extremos, como queimadas, escassez de água e outras ocorrências climáticas.

RECOMENDAÇÕES – A ministra também fez questão de ressaltar a importância de orientar a população sobre os cuidados com a saúde. Crianças de até cinco anos, idosos, gestantes e pessoas com doenças respiratórias estão no grupo que deve ter atenção redobrada nessa época e buscar atendimento médico na ocorrência de sintomas. A recomendação do Ministério da Saúde é aumentar a ingestão de água e líquidos, evitar atividades físicas ao ar livre e usar máscaras máscaras do tipo N95, PFF2 ou P100.

“É importante a orientação à população que temos feito, mas eu peço a ajuda de todos os profissionais aqui para reforçar a hidratação das pessoas, o cuidado especial com as crianças até 5 anos, com idosos e com as gestantes. Pessoas com doenças respiratórias devem ter uma atenção especial, procurar a sua unidade de saúde. Eu recomendo a hidratação, a não exposição a locais próximos de fumaça, tanto quanto possível, porque sabemos o quanto se dissemina, não praticar exercícios ao ar livre”, aconselhou.

QUEM PARTICIPOU — O “Bom Dia, Ministra” é um programa semanal, realizado pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e pela Secretaria de Comunicação Social (Secom) da Presidência da República. Participaram desta edição a Rádio Centro América (Cuiabá/MT); Rádio Hora (Campo Grande/MS); Rádio Nacional de Brasília/EBC; Rádio Difusora Acreana (Rio Branco/AC) ; Rádio Liberal (Belém/PA); Rádio Conecta (Ribeirão Preto/SP); Rádio Norte FM (Manaus/AM) ; Rádio Meio Norte (Palmas/TO); Rádio Samaúma FM (Cacoal/RO).