Nísia destaca avanços no Mais Especialistas e combate à dengue

A ministra da Saúde, Nísia Trindade, é a convidada do “Bom dia, Ministra” desta quinta-feira, 12 de dezembro, e será entrevistada por profissionais de rádios de várias partes do país. A partir das 8h, ela destacará os avanços do programa Mais Acesso a Especialistas, o próximo dia “Dia D” para mobilização de ações contra a dengue em todo o país e o crescimento da cobertura vacinal.



A melhoria no atendimento à população e a redução das filas no SUS para exames e consultas são os principais objetivos do Mais Acesso a Especialistas. Nesta terça, a ministra anunciou a nova fase do programa, com assinatura de portarias para repasse de 30% do valor dos planos de ação aprovados para todos os estados e o Distrito Federal, equivalente a R$ 560 milhões. A meta é realizar 1 milhão de cirurgias por ano. Além disso, serão investidos R$ 2,4 bilhões em 2025 nas áreas de oncologia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia e ortopedia. O programa teve adesão de todos os estados e 97,9% dos municípios.

DIA D — Outra novidade a ser abordada é a mobilização nacional voltada ao controle da dengue e outras arboviroses, que será realizada no próximo sábado, dia 14 de dezembro. A proposta é unir esforços entre Governo Federal, estados, municípios, sociedade civil e trabalhadores de saúde para conscientizar e engajar a população. Além do dia D, haverá campanhas de conscientização em todo o país para prevenir focos do aedes aegypti. Em setembro, o Ministério da Saúde lançou o Plano de Ação para Redução dos Impactos das Arboviroses, com objetivo de reduzir o número de casos e óbitos por dengue, chikungunya, Zika e oropouche no próximo período sazonal. Para o ciclo 2024/2025, o investimento será de R$ 1,5 Bilhão.

VACINAÇÃO — A ministra também vai destacar o aumento da cobertura em 15 das 16 vacinas recomendadas para o público infantil, sendo que 12 já ultrapassaram o percentual do ano anterior. Em três delas, o Brasil superou a meta: BCG, Poliomielite (reforço) e Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola). A recuperação das coberturas vacinais é uma das prioridades da atual gestão do Governo Federal.



CRESCIMENTO – No início de 2023, o Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação, para recuperar as coberturas que estavam em queda desde 2016, e o Brasil voltar a ser referência mundial no tema. Como resultado dos avanços, em menos de dois anos, o Brasil não só reverteu a tendência de queda como registrou crescimento da cobertura.



ELIMINAÇÃO DO SARAMPO – O Brasil recebeu o certificado de eliminação do Sarampo, perdido em 2019. Este ano, deve atingir a meta de 95% de vacinados. Segundo o Unicef/OMS, o Brasil deixou a lista dos 20 países com mais crianças não vacinadas no mundo. Em 2021, ocupava o 7º lugar.



AO VIVO — O Bom Dia, Ministra é uma coprodução da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e da Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O programa, transmitido ao vivo a partir das 8h em formato de entrevista coletiva, pode ser acompanhado pela TV (aberta ou via satélite) e pela internet, no YouTube, Facebook, TikTok e Instagram do CanalGov. Para as rádios, o sinal de transmissão é oferecido pela Rede Nacional de Rádio (RNR), pelo mesmo canal de “A Voz do Brasil”.



PARTICIPE — Comunicadores e jornalistas de rádio de todo o país interessados em participar do Bom Dia, Ministro podem encaminhar mensagem para o telefone (61) 99222-1282 (WhatsApp) informando o nome da rádio, município e estado de origem, para serem incluídos na lista de veículos interessados em participar do programa.