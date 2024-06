No próximo dia 29/06, sábado, às 19h40, a cantora e compositora Nina Camillo faz pocket show na Casa de Cultura Odette. A apresentação faz parte do evento “Sentir – Vivências nos Mudam”, promovido pelo canal Histórias de Terapia – projeto, idealizado por Alexandre Simone e Lucas Galdino, é conhecido por suas sessões íntimas onde pessoas compartilham suas experiências de vida enquanto realizam tarefas cotidianas, como lavar a louça. A iniciativa visa promover a vulnerabilidade e a conexão humana por meio de relatos pessoais e emocionantes.

Durante a programação, Nina Camillo performa um repertório solo de piano e voz.

“Nunca me apresento sozinha assim, me sinto muito mais exposta, mas tenho certeza que nesse dia não tem formato melhor do que esse. Vai ser uma vivência forte pra mim e acredito que é o que reverbera com o projeto,” comenta a artista.

O setlist trará canções introspectivas e meditativas, proporcionando um contraste cativante com a agitação do cotidiano. Entre as canções selecionadas, destacam-se “Só Dá Você,” que explora a relação de Nina com a música, “Sobre Fugir,” abordando temas de evasão e reflexão, e “Pé Da Orelha,” refletindo a ansiedade da cantora ao expor seu trabalho ao mundo.

Durante o pocket show, Nina pretende destacar a importância da exposição emocional como caminho para relacionamentos mais profundos. Para ela, a ideia de ocupar esse palco e esse evento está diretamente associada com a ideia de, cada vez mais, nos sentirmos mais próximos, mais humanos e mais conectados.

SERVIÇO

Nina Camillo na Casa de Cultura Odette | “Sentir – Vivências nos Mudam”

Data: 29 de junho, sábado

Horário: 19h40

Local: Odette – Casa de Cultura

Endereço: Rua Rui Barbosa, 663, Bela Vista, São Paulo, SP

Valor dos Ingressos: A partir de R$ 60 | https://www.sympla.com.br/evento/ter-a-pia-e-odette-apresentam-sentir-vivencias-nos-mudam/2506926

Classificação Indicativa: Livre

SOBRE NINA CAMILLO

Nina Camillo, natural de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, está imersa em uma jornada de descobertas musicais enquanto finaliza seu primeiro EP, previsto para este ano. Ela dedica-se a apresentar suas músicas ao vivo de maneira intimista. Entre 2023 e 2024, lançou as faixas “Flor da Pele”, “Vem Pro Céu” e “Bem Te Vi”, co-produzidas por Tiago Frúgoli, conquistando reconhecimento em plataformas internacionais como o programa BandCamp Weekly, com curadoria de Andrew Jarvis, e o perfil @Somewhere_Soul, de Josh Mason, que conta com mais de oitocentos mil seguidores no Instagram.

Nina descobriu sua paixão pela música na infância, aos oito anos, ao participar do projeto de seu tio, “Crianceiras”, que musicava as poesias de Manoel de Barros. Aos doze, já compunha canções no violão, e aos quinze mudou-se para São Paulo com seu irmão, onde revitalizou sua conexão com a cena artística local e mergulhou nos estudos de produção fonográfica. Nina busca criar uma fusão pop que mistura a MPB com jazz e neo soul, resgatando tradições musicais em um contexto contemporâneo.