Nina Camillo compartilha seu amadurecimento artístico no primeiro EP, ‘Nascente’

Nina Camillo apresenta seu primeiro EP, ‘Nascente’, um projeto que compartilha sua trajetória musical e pessoal. Totalmente envolvida em cada etapa da produção – da composição aos arranjos – o resultado é um trabalho que marca o fim de um ciclo de experimentações e crescimento. O EP mistura ritmos como neo soul, jazz e elementos orgânicos, criando uma sonoridade que traz influências de Hiatus Kaiyote, Erykah Badu e o jazz brasileiro. ‘Nascente’ conecta diferentes momentos e experiências de Nina, refletindo sua evolução artística



O EP é composto por seis faixas autorais que exploram temas pessoais e íntimos. Canções como “Vim de Lá” e “Só Dá Você” abordam a relação com a música e a superação de julgamentos, enquanto “Sobre Fugir” faz uma reflexão ampla sobre a vida. “Flor da Pele” e “Vem Pro Céu” são faixas de amor leve e saudável, e “Bem Te Vi” fala sobre a autodescoberta como pessoa e artista. As músicas se conectam entre si, criando uma continuidade de temas e simbolizando um ciclo que se encerra com o lançamento do trabalho.



A capa do EP, criada em parceria com Isabella Pina, designer conhecida por seu trabalho com Hermeto Pascoal, traz a ideia de uma colagem. Esse conceito visual reflete o processo de construção do projeto, que foi desenvolvido ao longo de diferentes momentos da vida de Nina, com músicas gravadas durante a pandemia e outras já no final desse período. A arte de colagem se integra ao processo de desenvolvimento das faixas, que, embora criadas em contextos distintos, se conectam de forma orgânica em “Nascente”, criando uma narrativa coesa que reflete a trajetória e a evolução de Nina como artista.



Com “Nascente”, Nina Camillo fecha um ciclo de composições que, mesmo com suas diferenças, se completam e mostram o crescimento da artista. “Foi um processo de experimentação, de enfrentar meus medos e crescer com a música. Esse EP é um reflexo de quem eu sou agora, e também do que ainda estou aprendendo.” comenta Nina.



Acesse AQUI as fotos de divulgação e outros materiais de apoio para a imprensa





FAIXA A FAIXA POR NINA CAMILLO



VIM DE LÁ: faixa inicial do EP cheia de camadas de vozes, pede para os ouvintes escutarem as faixas de peito aberto. Ela é uma música de poucas frases, e meio mântrica nesse sentido. É uma repetição que cresce muito em pouco mais de um minuto e meio.





FLOR DA PELE: primeiro single do EP, talvez seja a mais dançante e leve, e foi a primeira que eu tive vontade de produzir, pois já ouvia o arranjo na minha cabeça e ver ela pronta foi transformador.





VEM PRO CÉU: a mais romântica e uma das minhas favoritas, a bateria dessa música é apaixonante, e sou bem orgulhosa da letra dessa. Vem Pro Céu faz parte de uma leva de composições que me deu uma certa autoestima como compositora.





SÓ DÁ VOCÊ: talvez a música mais densa e atualmente a minha favorita. Fala do meu processo enquanto compositora e da minha relação com a música, cheia de medos e questões com o mundo externo, mas me agarrando na única coisa que me enraiza: composição.





BEM TE VI: é uma música que pode parecer simples de início, mas fala muito sobre autoestima, sobre se olhar e se gostar, se respeitar. Gravei um clipe inclusive me olhando no espelho, porque era para ser uma conversa comigo mesma. Coisas que eu inclusive deveria me lembrar mais (risos).





SOBRE FUGIR: faixa que fecha o EP, fala, de forma bem ampla, sobre a vida e sobre estar-no-mundo, mesmo com tantos medos. Sobre simplesmente estar no presente e não fugir da realidade.