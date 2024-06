Nike, Somos CIEE e Corinthians anunciam edital de bolsas de estudo para jovens negros

A Nike, por meio da FISIA (distribuidora oficial da marca no Brasil), em parceria com o Somos CIEE e com o apoio do Corinthians, anuncia a publicação de um novo edital com 20 bolsas de estudo destinadas a jovens negros e negras da região metropolitana de São Paulo. A iniciativa, que se estenderá por quatro anos (2024-2028), representa a segunda fase do projeto iniciado em 2022.

Das 20 bolsas, nove serão destinadas a participantes dos programas sociais apoiados pela Nike em São Paulo, outras nove para jovens vinculados ao CIEE e duas para atletas federados do Corinthians. A iniciativa, entre outros benefícios, visa aumentar a representatividade negra na gestão do esporte. Em complemento à oportunidade de acesso ao ensino superior, o Corinthians se compromete a priorizar a contratação desses estudantes em futuros processos seletivos.

“Ao seguir somando esforços com o CIEE e, também, atuando em conjunto com o Corinthians com a intenção de combater desigualdades históricas e defender a inclusão fora dos campos, nós continuamos a elevar o poder do esporte para que todos tenham a oportunidade de vencer”, ressalta Bruno Teixeira, Gerente Executivo de Propósito e Comunicação da FISIA, Distribuidora Oficial Nike no Brasil.

“O Corinthians se orgulha profundamente desta parceria junto à Nike e ao CIEE para oferecer ferramentas mais justas para que estudantes tenham melhores condições para desenvolver uma carreira voltada à gestão esportiva. Seguimos empenhados para colaborar com a causa e mostrar que nossas ações vão muito além das novas camisas”, ressalta Augusto Melo, presidente do Corinthians, em referência à campanha “Nossa história é uma página em preto”, que lançou acessórios e uniformes para a temporada 24-25.

As bolsas, 100% integrais, são para o curso de administração da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), que contará com disciplinas voltadas para o mercado esportivo. Os estudantes aprovados no edital também receberão uma bolsa auxílio/suporte financeiro durante todo o período de formação para custeio de transporte e alimentação, além de apoio psicossocial e profissional a ser conduzido pelo SOMOS CIEE.

Para o gerente de Assistência Social do CIEE, Rodrigo Miglio Nader, a integração entre as agendas da educação, da empregabilidade e do esporte tem sido fundamental para demonstrar a importância de iniciativas como o edital lançado.

“A ampliação da parceria com a Nike, agora com o reforço do Corinthians, nos ajuda a dar mais um passo na construção de uma sociedade plural e igualitária, que viabiliza o acesso e permanência de jovens negros sem rede de apoio financeiro ao ensino superior”, afirma.

O edital, contendo todas as informações e documentos necessários para a participação, está disponível no portal do Somos CIEE. O período de inscrição será de 15 de maio a 15 de junho. Além da relação dos estudantes com os programas sociais apoiados pela Nike em São Paulo, com o CIEE ou com o Corinthians, as outras condições para a inscrição são:

● Jovens autodeclarados pretos e pardos;

● Ter cursado integralmente o ensino médio em escola pública;

● Nota do ENEM (a partir de 2019);

● Residir na região metropolitana de São Paulo;

● Parceiros comunitários da Nike contemplados: Associação Naurú (Santo André), Casa Florescer (São Paulo), Instituto Esporte & Educação (São Paulo), Instituto Janeth Arcain (Santo André), Instituto JB12 (Guarulhos), Nix Diversidade – a partir dos coletivos Angels Volley e Real Centro F.C (São Paulo), ONG Social Skate (Poá) e Projeto Vida Corrida (São Paulo).

NIKE & SOMOS CIEE

O programa de bolsas de estudo, que teve início há dois anos, beneficiou inicialmente 21 jovens negros da região metropolitana de São Paulo. Atualmente, 18 seguem ativos na universidade e inseridos no mundo do trabalho, seja em estágios ou em regime de CLT. Este resultado demonstra a importância e eficácia dessa iniciativa para a inclusão e ascensão profissional desses jovens. Confira mais informações em: www.nike.com.br/sc/proposito-ciee.

CORINTHIANS & CIEE

O Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE e o Sport Clube Corinthians Paulista compartilham valores similares, entre eles que a educação, aliada a oportunidades, são a base para a transformação da sociedade. As organizações mantêm uma parceria há 36 anos nos programas de estágio e aprendizagem.

SOBRE O SOMOS CIEE

O programa social SOMOS CIEE é operacionalizado pela organização voluntária e sem fins lucrativos “Associação SOMOS CIEE”. Com governança e estrutura organizacional própria, tem como objetivo viabilizar e apoiar o acesso e participação na educação, prioritariamente de adolescentes e jovens vulneráveis, por meio da concessão de bolsas e outras formas de assistência. Para mais informações, acesse o portal do Somos CIEE