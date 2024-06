Nike relança camisa utilizada pela seleção na Copa de 1998 por R$ 899

A Nike fez uma reedição da camisa histórica e de outras peças utilizadas pela seleção brasileira na Copa do Mundo de 1998.

O relançamento será exclusivo pelo aplicativo da Nike a partir das 16h (de Brasília). No entanto, as peças já aparecem para exibição no site da marca.

A camisa custa R$ 899 -pode ser parcelado em até oito vezes. O pagamento via Pix tem desconto de 5%, ficando R$ 854,99.

O modelo é predominantemente amarelo e tem detalhes em verde. Há uma linha na parte da frente e no verso, além das margas e golas.

Além da camisa, a coleção conta com calça e casaco. O preço da calça é de R$ 699 (R$ 664,99 no Pix).