Nike e a confederação brasileira de futebol iniciam a quarta década de parceria com extensão de 12 anos 

A Nike e a Confederação Brasileira de Futebol estão anunciando uma extensão de 12 anos da parceria, dando continuidade ao papel desempenhado pela Nike há décadas como patrocinadora e fornecedora exclusiva de material esportivo da confederação.

Como parte da extensão da parceria, a Nike seguirá vestindo todas as seleções brasileiras masculinas e femininas, incluindo as equipes de base, olímpica, de beach soccer e futsal.

A parceria entre Nike e CBF tem uma rica história e um legado duradouro no esporte. A Nike começou a patrocinar a CBF em 1996, trabalhando com a confederação pelo avanço global do futebol em toda a América Latina e oferecendo aos atletas brasileiros as melhores inovações da Nike no futebol.

Agora, Nike e CBF vão ampliar essa parceria de longa data por mais 12 anos. O vice-presidente/diretor-geral da Nike para a América Latina, Doug Bowles, reafirma o compromisso compartilhado da parceria com o crescimento do futebol e o apoio à nova geração de brasileiros.

“A extensão da nossa parceria com a CBF marca orgulhosamente o início da quarta década de colaboração e reafirma nosso compromisso de longa data com o futebol brasileiro”, diz Doug Bowles. “Estamos animados para seguir trabalhando juntos para inspirar a nova geração de jogadores e jogadoras brasileiros na América Latina e no mundo. E, claro, estamos entusiasmados em continuar a trazer as inovações mais avançadas do futebol da Nike para a CBF para criar o futuro do esporte.”

A extensão da parceria reflete o objetivo comum maior de ajudar o futebol a prosperar, agora e no futuro.

“A CBF está entusiasmada em renovar sua parceria com a Nike, uma marca que compartilha nossos valores e paixão pelo futebol,” diz Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF. “Esta é uma das parcerias mais duradouras e bem-sucedidas no futebol, e esperamos continuar inspirando as futuras gerações e promovendo um esporte mais inclusivo e equitativo para todos os jogadores e jogadoras brasileiros, preservando o legado do futebol arte.”

A Nike e a CBF continuarão trabalhando juntas para impulsionar mudanças, incentivando o crescimento do futebol feminino e convidando mais meninas para participarem; avançar com a igualdade racial promovendo diversidade, equidade e inclusão dentro e fora dos campos; e aumentar o acesso de jovens no futebol por meio de iniciativas de base e comunitárias no Brasil que contribuem com o desenvolvimento da modalidade. Isso se baseará no legado de investimento comunitário da Nike no Brasil, incluindo parcerias com Instituto Bola Pra Frente, Rede Esporte pela Mudança Social e Observatório da Discriminação Racial no Futebol, aumentando o acesso ao esporte e à atividade física e criando condições de jogo iguais para todos.

“Os próximos anos serão cruciais para o futebol feminino no Brasil, e ter a Nike ao nosso lado é um grande suporte”, explica Ary Borges, atleta Nike e integrante da seleção brasileira feminina. “Eu me orgulho de fazer parte de um time que tem o compromisso de causar mudanças reais e criar mais oportunidades para que meninas joguem, participem de competições e sejam bem-sucedidas no esporte.”

A extensão da parceria também vai elevar as últimas inovações da Nike no futebol para ajudar os atletas da CBF a seguirem competindo no mais alto desempenho e inspirar as próximas gerações de jogadores e jogadoras brasileiras.

“A Nike tem sido parte integral da minha jornada como jogador de futebol, me proporcionando os melhores produtos possíveis para apoiar meu desempenho nos gramados”, conta Vini Jr., atleta Nike e integrante da seleção brasileira masculina. “Fico entusiasmado para ver o impacto positivo que essa parceria vai ter em jovens jogadores e jogadoras brasileiras e no esporte como um todo.”