Nicolas Prattes revela que ele e Sabrina Sato estão noivos

Nicolas Prattes, 27, contou neste domingo (8) que está noivo de Sabrina Sato, 43. A revelação foi feita no Domingão com Huck (Globo) durante um bate-papo de Luciano Huck, 53, com atores das novelas “Renascer”, que terminou na sexta (6), e “Mania de Você”, que estreia na segunda (9).

Em determinado momento, Huck disse que adora “a namorada” de Prattes, referindo-se a Sabrina. Foi quando ele corrigiu o apresentador: “Agora noiva!”. Até recentemente, o casal negava que um anel com que a apresentadora vinha sendo vista recentemente era de compromisso.

Durante o programa, alguns atores foram surpreendidos com vídeos de seus amados. Foi o caso de Chay Suede, 32, que viu um vídeo da mulher Laura Neiva, 30, e de Agatha Moreira, 32, que recebeu mensagem do marido Rodrigo Simas, 32. O mesmo ocorreu com Prattes.

“Achei que ia não dar certo, porque tem muitas diferenças aí”, começou Sabrina. “Além da diferença de tempo, de idade, tem a distância de cidades, tem as agendas cheias, mas parece que tudo parou pra gente, o tempo parou pra gente.”

“Desde o início, a gente já teve uma conexão muito forte e tudo que a gente viveu até aqui parece que a gente já está junto há muito mais tempo do que realmente está”, continuou. “Tudo que a gente já viveu, todos os lugares que a gente já foi, tudo que a gente já fez e tudo que a gente já sentiu juntos, tudo que a gente já me fez sentir é muito especial.”

“Nicolas, meu amor, eu sei o tanto que você se preparou, estudou, sonhou e está agora realizando um dos maiores sonhos da sua vida, que é fazer essa novela das 9, ser protagonista”, afirmou sobre o papel do amado em “Mania de Você”. “Estou aqui vibrando com você, vibrando por você, torcendo muito, e tenho certeza que você vai brilhar demais. Estou aqui para o que você precisar sempre. Vou estar assistindo todos os dias, ou com você, ou longe, mas te assistindo. Tenho mania de você, mania de Nicolas.”

Prattes também se declarou para a noiva. “É a parceira da minha vida”, disse. “Nem nos meus melhores sonhos, eu imaginaria. E ela é a pessoa que é pra cima, e ela coloca a gente pra cima junto.”

Sabrina foi casada com o ator Duda Nagle, 41, com quem teve a única filha, Zoe, de 5 anos. Eles anunciaram o término em março de 2023. Já a relação com Prattes foi assumida em fevereiro deste ano.